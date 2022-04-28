Готуємо ніжне і соковите м'ясо по китайській техніці "бархатування": це просто і швидко!
Китайська техніка "бархатування" допоможе зробити будь-яке м'ясо м'яким, соковитим і дуже ніжним. Завдяки цьому способу навіть сухе куряче філе буде танути в роті як масло.
Рецептом поділилася український блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Куряче філе - 500-600 г
Для маринаду:
- Соєвий соус - 1 ст. л.
- Чорний мелений перець - за смаком
- Білок - 1 шт.
- Крохмаль - 1 ст. л.
- Яблучний оцет 6% - 1 ст. л. (можна замінити лимонним соком або рисовим оцтом)
Для соусу:
- Соєвий соус - 4 ст. л.
- Мед - 1 ч. л.
- Яблучний оцет 6% - 1 ст. л. (можна замінити лимонним соком або рисовим оцтом)
- Кунжут - 1 ст. л.
- Рослинна олія - 4 ст. л.
Покрокове приготування
Куряче філе наріжте невеликими шматочками. Додайте соєвий соус, крохмаль, оцет, чорний мелений перець, білок. Все добре перемішайте, щоб кожен шматочок м'яса покрився маринадом. Залиште маринуватися мінімум на 30 хвилин.
Для соусу змішайте кунжут, соєвий соус, оцет, мед.
Добре розігрійте сковороду. Вилийте 4-5 ст. л. рослинної олії. Обсмажте шматочки курячого філе по 2-3 хвилини з обох сторін до рум'яності.
Зменшіть нагрів. Вилийте соус на м'ясо, перемішайте. Смажте ще 2 хвилини.
Подавайте з нарізаною зеленою цибулею і рисом.
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