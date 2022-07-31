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Готуємо Мілкшейк, як в МакДональдсі: рецепт простіше, ніж ви думаєте

Скріншот відео: Мілкшейк як в МакДональдс
Автор: Світлана Мащенко

Поки МакДональдси по всій Україні зачинені, пропонуємо вам повторити той самий легендарний рецепт ванільного Мілкшейку (Milkshake). Холодний і манко солодкий - він особливо смакуватиме в літню спеку.

Дивіться нижче в матеріалі Styler покроковий рецепт ванільного коктейлю.

Інгредієнти:

  • кубики льоду - 1,5 склянки
  • молоко - 350 мл
  • ванільне морозиво - 3 кульки (150-200 г)
  • ванільні чіпси-боби, vanilla bean chips (за бажанням і можливістю)
  • ванільний екстракт - 1/8 чайної ложки (або ванільний цукор за смаком)

Ці інгредієнти нам знадобляться для приготування Мілкшейку (скріншот відео)

Як приготувати смакоту

Змішайте всі інгредієнти в блендері чи подрібнювачі. Збийте протягом хвилинки і наш Milkshake як в МакДональдсі готовий!

Раніше ми писали, як приготувати картоплю фрі як у МакДональдсі.

Також повідомлялося, коли МакДональдс знову відкриють в Україні, і чому це так важливо.

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МакДональдз