Готуємо Мілкшейк, як в МакДональдсі: рецепт простіше, ніж ви думаєте

Поки МакДональдси по всій Україні зачинені, пропонуємо вам повторити той самий легендарний рецепт ванільного Мілкшейку (Milkshake). Холодний і манко солодкий - він особливо смакуватиме в літню спеку.
Дивіться нижче в матеріалі Styler покроковий рецепт ванільного коктейлю.
Ці інгредієнти нам знадобляться для приготування Мілкшейку (скріншот відео)
Змішайте всі інгредієнти в блендері чи подрібнювачі. Збийте протягом хвилинки і наш Milkshake як в МакДональдсі готовий!
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