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Готуємо найкраще тісто для вареників за рецептом наших мам і бабусь

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Вівторок 26 квітня 2022 16:39
Готуємо найкраще тісто для вареників за рецептом наших мам і бабусь Фото: як приготувати тісто для вареників (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Тісто для вареників готується нескладно. Для цього знадобиться борошно, жовток, трохи кефіру, сіль, сода і цукор. Начинку можна вибрати будь-яку, а готувати їх найкраще на пару - так буде зовсім як у наших мам і бабусь.

Рецептом поділилася український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Борошно - 300-320 г (дивіться по тесту)
  • Кефір теплий або кімнатної температури - 200 г
  • Сіль - 0,5 ч. л.
  • Цукор - 1 ст. л. без гірки
  • Сода - 0,5 ч. л.
  • Жовток яйця - 1 шт.
  • Начинка на ваш смак: ягоди, сир, капуста, картопля і так далі.

Покрокове приготування вареників

У борошно додайте сіль, цукор, просійте соду через сито (щоб уникнути грудок). Перемішайте, додайте кефір. Замісіть м'яке тісто, накрийте його і залиште відпочивати на 15-20 хвилин.

Розкачайте тісто в джгут діаметром 3-4 см, наріжте на шматочки. З кожного шматочка сформуйте овальний коржик товщиною близько 2-3 мм. По центру коржика покладіть заздалегідь приготовану улюблену начинку.

Щоб зварити вареники на пару, треба взяти каструлю з широким верхом, налити в неї води на одну третину. Зверху натягнути марлю і зафіксувати її, щоб марля не торкалася води. Дати воді закипіти.

Викласти вареники на марлю, зверху накрити кришкою і варити не більше 5-6 хвилин. Якщо варити довше, то тісто потемніє, стане щільним і не повітряним.

Змастіть готові вареники вершковим маслом, солодкі можна посипати цукром, а солоні цибулевою піджаркою. Буде дуже смачно!

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