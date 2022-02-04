Готуємо ліниві чебуреки з лаваша за 5 хвилин: швидко та дуже смачно

Для приготування візьміть наступні інгредієнти:

лаваш - 3 шт;

фарш - 500 г;

цибуля ріпчаста - 1 шт;

свіжа зелень - 1/2 пучка;

часник - 2 зубчики;

яйця - 1 шт"

сіль, перець - до смаку;

вода - 100 мл.

Спосіб приготування:

Спочатку візьміть фарш, посоліть його та поперчіть. Потім подрібніть цибулю, зелень та часник. Все це долайте до фаршу.

Після цього налийте воду та ретельно перемішати.

Потім з лаваша виріжте кола довільної величини та рівномірно викладіть м'ясну начинку на одну половину, не доходячи при цьому до боків.

Також один бік лаваша змажте яйцем, накрийте другою частиною та закріпіть боки.

Чебуреки смажте з обох боків до готовності.

Смачного!