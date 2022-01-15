Готуємо легкий десерт за 5 хвилин без випікання: знадобляться прості інгредієнти

Часто після приготування їжі не вистачає часу на десерти. Однак, кулінари поділились рецептом нереально смачного та корисного десерту за 5 хвилин. До того для цього навіть не знадобиться духовка.

Ідеєю приготування поділилась фудблогер Марина під ніком "pp_mari_food" в Instagram .

Так, такий пудинг поєднує в собі тонкий шоколадний, фруктовий та вівсяний смак. Також можна обійтись без цукру, адже всі компоненти віддають свій натуральний солод.

Такий десерт ідеально підійде для сніданку чи обіднього перекусу на роботі.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

вівсяні пластівці - 100 г;

великий банан - 100 г;

какао порошок - 2 ч/л;

окріп - 20 мл;

грецький йогурт - 250 г;

горішки до свого смаку.

Спосіб приготування:

Спочатку вівсяні пластівці обсмажте з розім'ятим бананом протягом 2-3 хвилин на сухій сковорідці.

Потім какао заваріть окропом і додайте в грецький йогурт та перемішайте.

Далі викладіть шарами в склянку, а зверху прикрасіть горішками.

Зазначається, кому не вистачає солоду, то можна додати мед або якийсь натуральний сироп між шарами.