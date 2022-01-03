Готуємо не калорійну картоплю фрі без смаження: простий рецепт
Майже усі дорослі та діти люблять картоплю фрі. Однак, як відомо, вона не дуже корисна для здоров'я. Тому, експерти поділились способом приготування дійсно корисної картоплі.
Рецепт опублікували на сторінці gotovim.online в Instagram.
Для приготування картоплі фрі у духовці знадобляться наступні інгредієнти:
- картопля;
- борошно;
- паприка;
- рослинна олія – 2 ст. л;
- сушений часник;
- сіль, перець.
Спосіб приготування:
Спочатку потрібно очистити картоплю та порізати її тоненькими шматочками.
Далі залийте її водою та залишіть на 1 годину. Після цього злийте воду та просушіть картоплю. Додайте борошно, паприку, олію, часник, сіль та перець та добре вимішайте.
Викладіть картоплю на деко та полийте олією.
Випікати потрібно при температурі 200 градусів 25 хвилин.
Раніше ми повідомляли, як ефектно подати картоплю на святковий стіл.
Також названі лайфхаки, які допоможуть довше зберігати продукти вдома.