Готуємо яєчню в мікрохвильовій печі за лічені хвилини: легкий та смачний сніданок

На сніданок багато людей готують яєчню. Однак, зазвичай на це вранці може не вистачити часу. Тому пропонуємо найшвидший спосіб приготування в мікрохвильовій печі.
Про це пише BBC.
Так, це рецепт може спробувати приготувати кожен, адже це дуже легко.
Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:
Спосіб приготування:
Так, спочатку розбийте яйця в миску для мікрохвильової печі й приправте. Далі перемішайте виделкою до повного з'єднання і появи бульбашок на поверхні.
Потім поставте в мікрохвильову піч на 30 секунд та перемішайте виделкою. До того ж якщо потрібно, то поставте в мікрохвильову піч ще раз на 10 секунд.
Після цього змастіть тост маслом і посипте зверху яйцем.
Окрім того, якщо ви любите ніжну яєчню, то додайте трохи молока або вершків до яєць перед мікрохвильовою піччю.
Як приготувати яєчню в мікрохвильовій печі (pixabay)
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