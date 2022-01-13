Готуємо яєчню в мікрохвильовій печі за лічені хвилини: легкий та смачний сніданок

Так, це рецепт може спробувати приготувати кожен, адже це дуже легко.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

2 яйця;

молоко;

дрібка солі й свіжомеленого перцю;

1–2 скибочки хліба підсмажені;

солоне масло.

Спосіб приготування:

Так, спочатку розбийте яйця в миску для мікрохвильової печі й приправте. Далі перемішайте виделкою до повного з'єднання і появи бульбашок на поверхні.

Потім поставте в мікрохвильову піч на 30 секунд та перемішайте виделкою. До того ж якщо потрібно, то поставте в мікрохвильову піч ще раз на 10 секунд.

Після цього змастіть тост маслом і посипте зверху яйцем.

Окрім того, якщо ви любите ніжну яєчню, то додайте трохи молока або вершків до яєць перед мікрохвильовою піччю.

Як приготувати яєчню в мікрохвильовій печі (pixabay)