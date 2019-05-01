Готовий вести переговори: Зеленська дала відверте інтерв'ю про чоловіка

Олена Зеленська (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зеленська пояснила, чому її чоловік не хоче перебувати у адміністрації на Банковій

Олена Зеленська, дружина новообраного президента України Володимира Зеленського, розповіла, чому її чоловік не хоче перебувати в будівлі адміністрації і яким чином він збирається вирішити проблеми з Росією. Про це вона розповіла у відвертому інтерв'ю для журналістки Анни Нємцової для Thedailybeast.com.

Олена Зеленська зазначила, що останні п'ять років були дуже важкими для України і саме трагічні події наштовхнули її чоловіка на те, що потрібно щось зробити, щоб зупинити кризу в Україні. І тоді Володимир Зеленський вирішив піти в політику.

Після своєї перемоги на виборах, за словами Зеленської, він не хоче сильно змінювати свій стиль. Вона розповіла, що квартира, в якій вони проживають разом із дітьми, двома собаками, морською свинкою і акваріумом, знаходиться зовсім поруч з парламентом – потрібно пройти через парк. Олена Зеленська вважає, що її чоловік може ходити на роботу пішки.

"Це було б здорово для нього. Чому б і ні? Прем'єр-міністр Нідерландів їздить на роботу на велосипеді", - сказала вона.

Володимир і Олена Зеленські (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також Зеленська зазначила, що її чоловікові та його команді варто триматися подалі від будівлі адміністрації президента на Банковій.

"Ми не хочемо заходити всередину, місце заражене темним негативним минулим. Ми були б раді зробити з цього будинку сучасний музей або передати його в який-небудь університет", - розповіла вона.

Крім того, Олена Зеленська повідомила, як її чоловік планує розвивати свої відносини з президентом Росії.

"Неможливо почати з нуля. Я не думаю, що найближчим часом будуть прямі двосторонні переговори. Володимир не готовий сваритися з агресором, але він готовий вести переговори з Росією в присутності міжнародних лідерів", - додала Зеленська.

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