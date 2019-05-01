Готов вести переговоры: Зеленская дала откровенное интервью о муже

Елена Зеленская (Виталий Носач, РБК-Украина)

Зеленская объяснила, почему ее муж не хочет находиться в администрации на Банковой

Елена Зеленская, супруга новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, рассказала, почему ее муж не хочет находиться в здании администрации и каким образом он собирается решить проблемы с Россией. Об этом она рассказала в откровенном интервью для журналистки Анны Немцовой для Thedailybeast.com.

Елена Зеленская отметила, что последние пять лет были очень тяжелыми для Украины и именно трагические события натолкнули ее мужа на то, что нужно что-то предпринять, чтобы остановить кризис в Украине. И тогда Владимир Зеленский решил пойти в политику.

После своей победы на выборах, по словам Зеленской, он не хочет сильно менять свой стиль. Она рассказала, что квартира, в которой они проживают вместе с детьми, двумя собаками, морской свинкой и аквариумом, находится совсем рядом с парламентом – нужно пройти через парк. Елена Зеленская считает, что ее муж может ходить на работу пешком.

"Это было бы здорово для него. Почему бы и нет? Премьер-министр Нидерландов ездит на работу на велосипеде", - сказала она.

Владимир и Елена Зеленские (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также Зеленская отметила, что ее мужу и его команде стоит держаться подальше от здания администрации президента на Банковой.

"Мы не хотим заходить внутрь, место заражено темным отрицательным прошлым. Мы были бы рады сделать из этого здания современный музей или передать его в какой-нибудь университет", - рассказала она.

Кроме того, Елена Зеленская сообщила, как ее муж планирует развивать свои отношения с президентом России.

"Невозможно начать с нуля. Я не думаю, что в ближайшее время будут прямые двусторонние переговоры. Владимир не готов ругаться с агрессором, но он готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров", - добавила Зеленская.

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