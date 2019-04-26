Слідом за Зеленським? Олена Кравець повідала про політичні амбіції

Кравець розповіла про Зеленського і політику (фото: facebook.com kvartal95)

Олена Кравець дала категоричну відповідь на питання, чи піде вона у політику слідом за Володимиром Зеленським

Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах в Україні все частіше виникає питання про те, хто ще з акторів студії "Квартал 95" має намір піти в політику слідом за колишнім шоуменом. Так, недавно про свої амбіції розповіла Олена Кравець в інтерв'ю "Женіному журналу".

Актриса відповіла на питання в інтерв'ю юного блогера Жені Жигаліної для її youtube-каналу. Кравець повідала, чи збирається вона в політику слідом за Зеленським.

Олена Кравець (фото: facebook.com kvartal95)

На питання "Чи є політичні амбіції у Олени Кравець", зірка "Кварталу" однозначно відповіла: "Ні".

"Коротко, ясно, як відрізала, - ні", - заявила Кравець.

Актриса сказала, що у неї немає прагнення і пристрасті до таких речей і вона не готова брати на себе таку відповідальність.

"Мені не дуже цікаво. Мені здається це складно, і це не жіноча справа... Це складно, це завжди битва і непросте поле для самовираження. Я знайду собі ще сфери для самовираження", - заявила Олена.

Кравець розповіла про Зеленского і політику (відео: YouTube/Женин журнал)

До речі, раніше сам Володимир Зеленський зізнався, що дехто з його команди таки піде в політику.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди 33-ї річниці аварії на ЧАЕС.