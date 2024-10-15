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"Остро чувствую, что должен быть на своей земле": история певицы SWOIIA в музее "Голоса мирных"

Вторник 15 октября 2024 15:37
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"Остро чувствую, что должен быть на своей земле": история певицы SWOIIA в музее "Голоса мирных" Фото: история певицы SWOIIA в музее "Голоса мирных" (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

"Если я попаду в оккупацию, меня не станет физически": это было одно из первых осознаний в феврале 2022 певицы Екатерины Гуменюк, которая сейчас выступает под сценическим именем SWOIIA, а ранее - Ассоль.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Она эвакуировалась из Киева с четырьмя собаками. Тем временем из родного Донецка пыталась уехать ее 87-летняя бабушка. История певицы вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

За пару дней до полномасштабной войны Катя собрала тревожный чемодан, надеясь, что это излишнее предостережение. А 24 февраля, как и каждый украинец, познакомилась с животным страхом, который до сих пор живет где-то под кожей.

"Тогда летали истребители и я думала: "Это как в Донецке", флешбеки ушли… Я понимала, что в 2014 году сознательно избрала Украину, и если я попаду в оккупацию – меня не станет", - рассказывает SWOIIA Алексею Суханову, актеру, ведущему. и посла Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Катя уехала в Трускавец. Ее бабушка тем временем преодолевала фильтрационные лагеря – внука выдохнула, только когда родной человек оказался в относительной безопасности. В тот же период певица стала много помогать зооволонтерам. Выезд за границу для себя даже не рассматривала.

"Я много бывала за границей, но всегда возвращалась домой… Даже когда я уезжала из Донецка в Киев, я понимала, что это все равно твоя страна, твоя земля. Я очень остро чувствую этот момент, что мне нужно быть на своей земле", – говорит SWOIIA.

Певица не скрывает, что занималась с преподавателем, чтобы свободно заговорить на украинском, и убеждена, что сохранение языка крайне важно для будущего страны. А она считает, что Украина живет только благодаря силе духа ее людей.

Ее история из первых уст - здесь.

История певицы SWOIIA вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

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