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Как выбрать вкусный ананас, чтобы он был сладким и сочным

Понедельник 11 декабря 2023 14:21
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Как выбрать вкусный ананас, чтобы он был сладким и сочным Фото: Как выбрать хороший ананас (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Дарья Дорошкевич

Ананасы очень часто покупают украинцы к Новогоднему столу.

Как выбрать хороший и спелый экзотический фрукт, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост блогера Дарьи Дорошкевич в Instagram.

Как выбрать ананас

Возьмите ананас в руки и проверьте, как двигается его верхушка. Если практически не двигается - то ананас зеленый, если выкручивается полностью - плод перезрел.

Проверьте цвет на нижней части ананаса - он должен быть желтым или немного оранжевым, но ни в коем случае не зеленым и не коричневым. В последнем случае фрукт - подмерз или испортился.

Нажмите на плод. Под вашими пальцами ананас должен немного деформироваться. Твердый или очень мягкий плод - это плохие признаки.

Если вы хорошо чувствуете ароматы, то можно еще понюхать ананас - зрелый ананас пахнет ананасом, зеленый не пахнет, а перезрелый имеет нотки алкоголя в аромате.

Чем полезен ананас

Одним из самых полезных свойств ананаса является высокое содержание витамина С. Он играет решающую роль в поддержке иммунной системы, выработке коллагена и укреплении защитных функций организма.

Кстати, в Украине подорожал овощ, без которого не обходится ни одна семья.

А также в Украине прогнозируют подорожание популярнейшего фрукта.

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