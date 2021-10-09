У Держстаті розповіли про ціни на продукти в Україні: що подорожчало за рік майже на 90%

В Україні ціни на продукти харчування значно зросли за рік, і подорожчання на певні групи товару злетіли на 70-88%. Однак тенденція до подорожчання - не загальна, і дещо на прилавках магазинів таки знизилося в ціні.
Про це свідчать дані на сайті Держстату України.
Так, базовий індекс споживчих цін у цьому вересні у порівнянні з серпнем склав 101,3%, а з початку 2021 року - 105,5%. У відомстві також поінформували, що інфляція на споживчому ринку за один місяць (у вересні у порівнянні з серпнем) становила всього 1,2%, з початку року - 7,5%. Схожа картина і з базовою інфляцією: 1,3% і 5,5% відповідно. Але що ж із цінами?
Як змінилися ціни на продукти в Україні (фото: скрін ukrstat.gov.ua)
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