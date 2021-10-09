RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Держстаті розповіли про ціни на продукти в Україні: що подорожчало за рік майже на 90%

Автор: Володимир Костирін

В Україні ціни на продукти харчування значно зросли за рік, і подорожчання на певні групи товару злетіли на 70-88%. Однак тенденція до подорожчання - не загальна, і дещо на прилавках магазинів таки знизилося в ціні.

Про це свідчать дані на сайті Держстату України.

Так, базовий індекс споживчих цін у цьому вересні у порівнянні з серпнем склав 101,3%, а з початку 2021 року - 105,5%. У відомстві також поінформували, що інфляція на споживчому ринку за один місяць (у вересні у порівнянні з серпнем) становила всього 1,2%, з початку року - 7,5%. Схожа картина і з базовою інфляцією: 1,3% і 5,5% відповідно. Але що ж із цінами?

Як змінилися ціни на продукти за місяць:

  • На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%.
  • Найбільше подорожчали яйця - на 13,6%.
  • На 3,7-1,1% зросли ціни на сало, овочі, молоко та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, масло, хліб.
  • Разом з тим на 3,4-0,1% подешевшали фрукти, соняшникова олія, цукор.
  • Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,1%.

Зміна цін на продукти за рік:

  • Цукор подорожчав найбільше, і кіло додало в ціні 88%.
  • Значне підвищення вартості й у соняшникової олії - на 71,7%.
  • Яйця подорожчали на 60,7%.
  • Хліб став дорожчим на 17,2%.
  • М'ясо та м'ясопродукти подорожчали на 12,3%.
  • Вершкове масло стало дорожче на 10,9%.
  • Молоко збільшилося в ціні на 8,7%.
  • Сир і сир - на 7,9%.
  • Риба подорожчала на 7,4%.
  • Овочі стали дорожче всього на 1,7%.
  • А ось фрукти подешевшали - їх ціна знизилася на 3,5%.

Як змінилися ціни на продукти в Україні (фото: скрін ukrstat.gov.ua)

Нагадаємо, перед цим експерти розповіли, що буде з цінами на соняшникову олію в Україні.

Також ми писали, що в Україні злетить у ціні хліб і назвали, скільки коштуватиме до кінця 2021-го.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистикиЦіни на продукти