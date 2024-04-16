"Господи, сколько еще?": Притула отреагировал на смерть воина Павла Петриченко

Воин и волонтер Павел Петриченко погиб в Донецкой области во время выполнения боевого задания. О тяжелой потере стало известно 15 апреля.

Реакция Приюта на смерть воина

Как известно, до полномасштабной войны РФ против Украины Павел работал проектным менеджером и был участником общественных инициатив.

А незадолго до 24 февраля 2022 года Петриченко стал главой штаба новой партии Сергея Притулы.

"Пашка ... Паш ... Павлуша ... Господи, сколько еще?!!! Сколько еще ты будешь забирать "соль земли?!!!!!!! Тебе там грустно, Господи? Что ли?!! Твари гребаные! Вы будете выхаркивать Пашкину смерть тысячами!!!! Паш, ты был Воином с большой буквы! Мы все на коленях перед тобой!" - с болью написал Сергей.

"Я не знаю, как это все осознать, Паш…Люблю Тебя, Братик! Спасибо за все, что ты прививал мне все эти годы! Обещаю, что все будет исполнено! русские, вы будете исчезать из этого мира, сколько меня будет. До конца моих дней! Паш, люблю!!!! Не верю", - дополнил Притула.

Отметим, что Павел Петриченко не только защищал Украину на фронте. Он боролся против игромании, вредившей бойцам и гражданским.

Павел Петриченко погиб на войне (фото: facebook.com/serhiyprytula)