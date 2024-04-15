В Кривом Роге пьяный мужчина справил нужду на мемориале погибшим военным (фото и видео)
В Кривом Роге, 12 апреля, пьяный мужчина справил нужду возле мемориала погибшим защитникам. В сети появилось видео инцидента.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Криворожского районного управления полиции.
Детали инцидента
Около 23 часов 12 апреля 30-летний мужчина справил нужду возле мемориала Героев "Куби пам'яті" в Кривом Роге.
Соответствующее видео было распространено в сети. Также отметили, что стенды с изображением павших защитников не пострадали.
По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Теперь мужчине грозит штраф или ограничением свободы на срок 5 лет.
Что известно о мужчине
В сети отметили, что нарушителем оказался 30-летний Виталий Головобородько.
"Офисный фрик, тусит в клубах", - написали в комментариях под видео.
К тому же пользователи возмущены, что нарушителю грозит только штраф и одним извинением "он не должен обойтись".
"Снова обойдется извинениями? Скажет на камеру, что бес попутал и он никого не хотел обидеть", - написала Людмила и опубликовала видео.
Также появились снимки предполагаемого хулигана с видео.
В Кривом Роге мужчина справил нужду возле мемориала погибшим воинам (фото: twitter.com/ldmila)
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!
У Кривому Розі, оця істота, обісцяла портрети загиблих солдат.— Людмила (@LdMila810824) April 14, 2024
І шо? Знову обійдеться вибаченнями? Скаже на камеру, що бєс попутал і він нікого не хотів образити.
Я дуже сподіваюсь, що жителі Кривого Рога, доберуться до цього підара раніше за поліцію і обісцють йому єбало. pic.twitter.com/jJQioS4pZr
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