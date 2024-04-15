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На фронте погиб Павел Петриченко

Понедельник 15 апреля 2024 22:17
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На фронте погиб Павел Петриченко Погиб Павел Петриченко (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Павел Петриченко погиб на войне. О смерти известного воина, военнослужащего 59-й бригады ВСУ, волонтера стало известно вечером 15 апреля.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о жизни и гибели Павла. Вы поймете, почему его смерть стала шоком для всех.

При написании материала были использованы источники: пост Игоря Лаченкова в Telegram, пост сестры Петриченко в Facebook, интервью военного для LB.UA и "Суспільного", посты Сергея Стерненко, а также писателя и воина ВСУ Евгения Лира в X (Twitter), пост Евгения Карася в Telegram.

Что известно о гибели Павла Петриченко

О смерти Петриченко сообщила его сестра Марина.

"Сегодня в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб мой брат, сержант 59 бригады Павел Петриченко. Просьба не беспокоить нашу семью некоторое время. О месте и времени прощания сообщим впоследствии", - написала она.

На фронте погиб Павел Петриченко

Петриченко погиб на фронте (скриншот)

Также о гибели военного сообщил волонтер Лаченков.

"Сегодня, несколько часов назад, Украина потеряла человека, который был для меня моральным авторитетом и ориентиром. Человек, который менял эту страну и должен был менять дальше, еще больше. Таких людей очень мало, он погиб как воин - на поле боя. Паша Петриченко, на щите Боль, слезы, память", - написал он.

На фронте погиб Павел Петриченко

Пост Лачена (скриншот)

Кем был Павел Петриченко

До полномасштабной войны РФ против Украины мужчина работал проектным менеджером и был участником общественных инициатив. А незадолго до 24 февраля 2022 года Петриченко стал главой штаба новой партии Сергея Притулы.

Сначала он волонтерил, а в апреле того же года мужчина пошел защищать Украину на фронте.

"В ВСУ я хотел пойти еще в начале февраля. Я не хотел волонтерить, откровенно говорю. Потому что у меня, во-первых, не было в этом никакого опыта. Во-вторых, я не воевал с 2014 по 2022 год, и было какое моральное убеждение, что вот теперь мое время пойти на войну", - рассказывал Петриченко в интервью.

"Я даже готовился, купил какой-то базовый набор вещей. Потому что понимал, что как начнется большая мобилизация - с этим 100% будут проблемы, потому что трудно сразу одеть много людей. Но из-за того, как развивались события, я задержался в Киеве", - прибавлял он.

Мужчина служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка. Петриченко был аэроразведчиком.

Нет описания фотографии.

Павел Петриченко (фото: facebook.com/pasha.petrychenko.1)

Он управлял дроном, чтобы проводить разведку с воздуха по позициям врага, и корректировал огонь по оккупантам.

"Если бы не война, я бы ни за что не стал военным. Мне 30 лет, у меня высшее образование - не военное, и начинать сейчас в армии простым солдатом, выполнять приказы, даже правильные, - меня бы это не удовлетворило", - говорил Петриченко в интервью летом 2022 года.

Нет описания фотографии.

Петриченко погиб (фото: facebook.com/pasha.petrychenko.1)

29 марта этого года Петриченко публично заговорил о том, как важно обратить внимание на игорный бизнес в Украине и его последствия. Он создал петицию на сайте Офиса президента по ограничению работы онлайн-казино. В течение нескольких часов она набрала необходимое количество подписей.

Нет описания фотографии.На войне погиб аэроразведчик Петриченко (фото: facebook.com/pasha.petrychenko.1)

"Это огромная проблема. Как я отмечаю в петиции, военные попадают в стрессовые условия, в тяжелую ситуацию - война, обстрелы, бои. И телефон становится единственным утешением, быстрым доступом к развлечению, которое может вызвать зависимость. Я сержант, работаю со своим личным составом", - говорил Петриченко в конце марта.

"Лично в моем подразделении этого нет, меня беспокоит этот вопрос на национальном уровне. Мы за этим следим, работаем с людьми, понимаем, что у них на уме, какое психологическое состояние", - добавлял он.

Уже 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с силовиками по ужесточению контроля за онлайн-казино в Украине.

Активист, волонтер и военный не только защищал Украину на фронте. Он боролся против игромании, вредившей бойцам и гражданским.

Реакция украинцев на гибель Петриченко

О гибели военного за несколько часов до официального обнародования информации стали писать блоггеры и Telegram-каналы. Однако имени того, кто вернется домой "на щите", никто не называл.

В частности, активист Стерненко писал, что "в такие моменты хочется стать атеистом".

На фронте погиб Павел ПетриченкоПосты Стерненко (скриншот)

А писатель Лир писал, что не может поверить в произошедшее.

"Тот момент, когда уже тупо дереализация, мозг просто отрицает", - отмечал военный.

На фронте погиб Павел Петриченко

Пост Лира (скриншот)

Также, до обнародования официальной информации, высказался активист Карась. Он тоже не стал называть имена. Но дал понять, что это большая потеря.

"Погибнуть в бою за Родину - самая высокая доблесть и честь. Никогда не будет стыдно. Навеки будет слава. Некоторым живым стоит завидовать таким мертвым. Гербы, а не бренды. БРки, а не купюры", - написал Карась.

"Слава казаку. Земля пухом. Раскрывайте ворота рая. Мы не рабы - мы куем собственной страны судьбу. Поэтому и такой дорогой ценой", - добавил он.

На фронте погиб Павел Петриченко

Пост Карася (скриншот)

Позже, когда гибель Петриченко подтвердили, украинцы не скрывали грусти. В комментариях они пишут:

  • "Пусть с Богом покоится! Вечная память Герою! Отомстим!"
  • "Мои соболезнования. Вечная Слава Герою!"
  • "Искренние соболезнования. Паша был лучшим".

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Донецкую стелу с надписями военных закрасили.

Кроме того, недавно стало известно, что в Кривом Роге пьяный мужчина справил нужду в мемориале погибшим военным.

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Ситуация на фронте сегодня 15 апреля
Ситуация на фронте сегодня 15 апреля