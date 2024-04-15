На фронте погиб Павел Петриченко

При написании материала были использованы источники: пост Игоря Лаченкова в Telegram, пост сестры Петриченко в Facebook, интервью военного для LB.UA и "Суспільного", посты Сергея Стерненко, а также писателя и воина ВСУ Евгения Лира в X (Twitter), пост Евгения Карася в Telegram.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о жизни и гибели Павла. Вы поймете, почему его смерть стала шоком для всех.

Что известно о гибели Павла Петриченко

О смерти Петриченко сообщила его сестра Марина.

"Сегодня в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб мой брат, сержант 59 бригады Павел Петриченко. Просьба не беспокоить нашу семью некоторое время. О месте и времени прощания сообщим впоследствии", - написала она.

Петриченко погиб на фронте (скриншот)

Также о гибели военного сообщил волонтер Лаченков.

"Сегодня, несколько часов назад, Украина потеряла человека, который был для меня моральным авторитетом и ориентиром. Человек, который менял эту страну и должен был менять дальше, еще больше. Таких людей очень мало, он погиб как воин - на поле боя. Паша Петриченко, на щите Боль, слезы, память", - написал он.

Пост Лачена (скриншот)

Кем был Павел Петриченко

До полномасштабной войны РФ против Украины мужчина работал проектным менеджером и был участником общественных инициатив. А незадолго до 24 февраля 2022 года Петриченко стал главой штаба новой партии Сергея Притулы.

Сначала он волонтерил, а в апреле того же года мужчина пошел защищать Украину на фронте.

"В ВСУ я хотел пойти еще в начале февраля. Я не хотел волонтерить, откровенно говорю. Потому что у меня, во-первых, не было в этом никакого опыта. Во-вторых, я не воевал с 2014 по 2022 год, и было какое моральное убеждение, что вот теперь мое время пойти на войну", - рассказывал Петриченко в интервью.

"Я даже готовился, купил какой-то базовый набор вещей. Потому что понимал, что как начнется большая мобилизация - с этим 100% будут проблемы, потому что трудно сразу одеть много людей. Но из-за того, как развивались события, я задержался в Киеве", - прибавлял он.

Мужчина служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка. Петриченко был аэроразведчиком.

Павел Петриченко (фото: facebook.com/pasha.petrychenko.1)

Он управлял дроном, чтобы проводить разведку с воздуха по позициям врага, и корректировал огонь по оккупантам.

"Если бы не война, я бы ни за что не стал военным. Мне 30 лет, у меня высшее образование - не военное, и начинать сейчас в армии простым солдатом, выполнять приказы, даже правильные, - меня бы это не удовлетворило", - говорил Петриченко в интервью летом 2022 года.

Петриченко погиб (фото: facebook.com/pasha.petrychenko.1)

29 марта этого года Петриченко публично заговорил о том, как важно обратить внимание на игорный бизнес в Украине и его последствия. Он создал петицию на сайте Офиса президента по ограничению работы онлайн-казино. В течение нескольких часов она набрала необходимое количество подписей.

На войне погиб аэроразведчик Петриченко (фото: facebook.com/pasha.petrychenko.1)

"Это огромная проблема. Как я отмечаю в петиции, военные попадают в стрессовые условия, в тяжелую ситуацию - война, обстрелы, бои. И телефон становится единственным утешением, быстрым доступом к развлечению, которое может вызвать зависимость. Я сержант, работаю со своим личным составом", - говорил Петриченко в конце марта.

"Лично в моем подразделении этого нет, меня беспокоит этот вопрос на национальном уровне. Мы за этим следим, работаем с людьми, понимаем, что у них на уме, какое психологическое состояние", - добавлял он.

Уже 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с силовиками по ужесточению контроля за онлайн-казино в Украине.

Активист, волонтер и военный не только защищал Украину на фронте. Он боролся против игромании, вредившей бойцам и гражданским.

Реакция украинцев на гибель Петриченко

О гибели военного за несколько часов до официального обнародования информации стали писать блоггеры и Telegram-каналы. Однако имени того, кто вернется домой "на щите", никто не называл.

В частности, активист Стерненко писал, что "в такие моменты хочется стать атеистом".

Посты Стерненко (скриншот)

А писатель Лир писал, что не может поверить в произошедшее.

"Тот момент, когда уже тупо дереализация, мозг просто отрицает", - отмечал военный.

Пост Лира (скриншот)

Также, до обнародования официальной информации, высказался активист Карась. Он тоже не стал называть имена. Но дал понять, что это большая потеря.

"Погибнуть в бою за Родину - самая высокая доблесть и честь. Никогда не будет стыдно. Навеки будет слава. Некоторым живым стоит завидовать таким мертвым. Гербы, а не бренды. БРки, а не купюры", - написал Карась.

"Слава казаку. Земля пухом. Раскрывайте ворота рая. Мы не рабы - мы куем собственной страны судьбу. Поэтому и такой дорогой ценой", - добавил он.

Пост Карася (скриншот)

Позже, когда гибель Петриченко подтвердили, украинцы не скрывали грусти. В комментариях они пишут: