Палаючі будівлі і зірвані дахи: під Черніговом розбушувався ураган (фото, відео)

В Чернігівській області вчора, 13 серпня, увечері розбушувалася негода. Блискавка стала причиною не менше п'яти пожеж в житловому секторі. Крім того, сильний вітер зносив дахи, обривав лінії електропередач і валив дерева. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

В селі Володимирівка Городнянського району через блискавки згоріла господарська будівля. У будинку, в якому ніхто не живе, в селі Дроздовицаогон ураган пошкодив покрівлю.

Ураган під Черніговом (фото: susidy.city)

Блискавка також пошкодила покрівлі житлових будинків в селах Єнькова Рудня, Дівиця та покрівлю господарської будівлі в селі Бригинці.

Ураган під Черніговом (відео: YouTube/Susidy City)

Буревій пошкодив лінії електропередач, через що без світла залишилися 115 населених пунктів Бобровицького, Городнянського, Ічнянського, Козелецького, Корюківського, Менського, Новгород-Сіверського, Носівського, Прилуцького, Семенівського та Сновськ районів.

Ураган під Черніговом (фото: susidy.city)

Крім того ураган пошкодив покрівлі 54 будівель, включаючи шкіл, магазинів, будинків і т. д.

Нагадаємо, що під Запоріжжям пронісся страшний смерч, який сильно налякав людей. Стихія розбушувалася в Приазовському районі.

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