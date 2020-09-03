Гаряча дочка Ольги Сумської скинула 10 кг на карантині і поділилася секретом

У Антоніни Паперної двоє дітей, але вона виглядає приголомшливо (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Антоніна Паперна в гарному вбранні з вирізом розповіла, до чого її привело ГВ

Дочка Ольги Сумської Антоніна Паперна на карантині не втрачала часу дарма, а взялася за схуднення.

У своєму Instagram-акаунті українська актриса і мама двох чудових діток розповіла, як їй вдалося скинути 10 кг за пару місяців, не докладаючи при цьому великих зусиль. Зокрема, Тоня навіть спортом особливо не займалася. Причина - в іншому.

"Ну що ж. Похвалюся з вашого дозволу. З квітня місяця пішло 10 заповітних кілограмів. І ось на правах двічі мами, хочу сказати, що не залежить це ні від спорту, ні від харчування... Є дві магічні букви ГВ (грудне вигодовування - ред.). І, по всій видимості, вони і тільки вони керують моєю вагою і можуть вносити туди свої поправки на даний момент", - з посмішкою розповіла 30-річна актриса.

Антоніна Паперна скинула 10 кг за кілька місяців (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

При цьому, дочка Сумської не змогла відповісти своїй мамі на питання, поставлене в коментарях до посту.

"Ну а що робити тим, у кого ГВ в минулому?" - поцікавилася Ольга В'ячеславівна.

На що Тоня відреагувала лише усміхненими смайликами.

Варто відзначити, що Антоніна, яка у квітні народила другу дитину, виглядає просто фантастично.

Антоніна Паперна виглядає круто сьогодні (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

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