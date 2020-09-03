Горячая дочь Ольги Сумской сбросила 10 кг на карантине и поделилась секретом

У Антонины Паперной двое детей, но она выглядит потрясающе (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Антонина Паперная в красивом наряде с вырезом рассказала, к чему ее привело ГВ

Дочь Ольги Сумской Антонина Паперная на карантине не теряла времени зря, а взялась за похудение.

В своем Instagram-аккаунте украинская актриса и мама двоих замечательных деток рассказала, как ей удалось сбросить 10 кг за пару месяцев, не прилагая при этом огромных усилий. В частности, Тоня даже спортом особо не занималась. Причина - в другом.

"Ну что ж. Похвастаюсь с вашего позволения. С апреля месяца ушло 10 заветных килограммов. И вот на правах дважды мамы, хочу сказать, что не зависит это ни от спорта, ни от питания... Есть две магические буквы ГВ (грудное вскармливание - ред.). И, по всей видимости, они и только они управляют моим весом и могут вносить туда свои поправки на данный момент", - с улыбкой рассказала 30-летняя актриса.

Антонина Паперная сбросила 10 кг за несколько месяцев (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

При этом, дочь Сумской не смогла ответить своей же маме на вопрос, заданный в комментариях к посту.

"Ну а что делать тем, у кого ГВ в прошлом?" - поинтересовалась Ольга Вячеславовна.

На что Тоня отреагировала лишь смеющимися смайликами.

Стоит отметить, что Антонина, которая в апреле родила второго ребенка, выглядит сегодня просто сногсшибательно.

Антонина Паперная выглядит круто сегодня (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Напомним, что диетолог рассказала, как составить сбалансированный рацион и увеличить энергию.