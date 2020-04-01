Гороскоп здоров'я на квітень: у цих знаків Зодіаку виникнуть проблеми

Гороскоп 2020 на квітень підкаже, яким знакам Зодіаку варто більш уважно поставитися до свого здоров'я, інакше їх чекають неприємні збої в організмі. Кому в середині весни потрібно поберегтися - поради астрологів в матеріалі Styler.

Телець

Тельці ризикують розгубити своє здоров'я через роботу. Астрологи кажуть, що весна - чудовий час, щоб вилікуватися від трудоголізму. Від цього напряму буде залежати їхнє самопочуття. Намагайтеся менше нервувати з будь-якого приводу, інакше не уникнути неприємностей із серцем та судинами.

Діва

Всередині Дів будуть боротися дві крайності - поспіх і бажання все раціонально аналізувати. Це протиборство призведе до виводу внутрішнього конфлікту на рівень фізіології. Це може спровокувати серйозні проблеми з наднирковими залозами.

Скорпіон

Виявляючи поблажливість до своїх слабостей і пороків, Скорпіони ризикують порушити рівновагу й викликати виснаження внутрішніх запасів організму. Самим слабким місцем у квітні 2020 у вас виявиться область горла, голови, шиї та нижньої щелепи.

Водолій

Холостякам-Водоліям астрологи радять серйозно задуматися про одруження і заміжжя. Квітень - найкращий час, щоб переглянути свої погляди на життя, адже від самотності виникають не тільки депресивні думки, але і проблеми з жіночими і чоловічими органами.

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