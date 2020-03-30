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Ці речі суворо заборонено тримати вдома: приносять бідність

STYLERЖиття    30.03.2020 - 22:11
Ці речі суворо заборонено тримати вдома: приносять бідність
Ці речі приносять в дім бідність (колаж: РБК-Україна)

Є речі, від яких потрібно завжди позбавлятися, і не зберігати довго в будинку

Деякі речі здатні притягувати в дім бідність і різні прикрості. Тому біоенергетики радять уважніше поставитися до того, що зберігається у ваших шафах і коморах. Від чого варто негайно позбутися, щоб привернути в дім позитивну енергетику - читайте в матеріалі Styler.

Обшарпаний віник

Це перша річ, яку потрібно вчасно міняти. Причому це стосується не тільки віника, але і будь-якого інвентарю для прибирання - швабри, ганчірки для миття підлоги. Лисіючий віник здавна символізує фінанси, що "втікають" від вас.

Непарні речі

Самотня палиця від лижі, що стоїть на балконі, символізує злидні. Проведіть генеральне прибирання, щоб точно з'ясувати, чи є у вашому домі пара для улюбленої шкарпетки або вона безслідно зникла. Такі предмети вжитку вже не послужать користю і лише заважають обзаводитися новими покупками, блокуючи "хорошу" енергетику.

Бите скло

Тріснуте віконне скло, сколоте дзеркало, чашка з відбитою ручкою та інші речі з браком треба негайно викинути і замінити новими. Такі речі символізують пролом в енергетичному захисті.

Старі і непотрібні речі

Старий одяг, прочитаний журнал, стопка газет та інше "добро", яке зберігається на полиці "а раптом знадобиться". Від такого мотлоху варто регулярно позбавлятися. Це ж стосується і непотрібної речі, якої ви не користувалися більше трьох років, її потрібно викинути (віддати, продати). Не варто зберігати йогуртницю, якщо ви останній раз робили йогурт років п'ять тому. Цю річ можна продати чи подарувати тому, кому вона потрібніша.

"Мертві речі"

Сухі квіти, метелики, жуки, роги звірів, пір'я птахів. Якщо ви не колекціонер, то такий "декор" може зашкодити вашому добробуту. Гербарій повинен бути організований в красиві рамки, альбоми, з яких регулярно стирають пил і трепетно оглядають. Якщо такі речі будуть зберігатися в будинку безцільно, нічого хорошого його мешканцям це не обіцяє.

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