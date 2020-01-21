Гороскоп удачі: яким знакам Зодіаку пощастить на цьому тижні

Гороскоп на 2020 рік свідчить, що кінець січня піднесе деяким знакам Зодіаку приємні зміни. З 20 по 27 січня Овни, Леви і Козероги будуть винагороджені за свої старання.

Астрологи зазначають, що зірки прихильні до представників цих знаків і прогнозують для них вирішення застарілих проблем і позитивні зміни в різних сферах життя.

Овни

Овнам потрібно буде постаратися, щоб не зіпсувати енергетику негативними емоціями. В кінці місяця представники цього знака Зодіаку стануть більш харизматичними і чарівними. Також Овнів чекають великі перемоги - вони зможуть позбутися страхів і сміття в свідомості. Зірки будуть прихильні до представників цього знака і внесуть в їх життя позитивні зміни.

Леви

У Львів з'явиться бажання рухатися вперед, вони почнуть вірити у власні сили і підвищать свій вплив на оточуючих. Це буде сприяти успіху в будь-яких починаннях. У даного Зодіаку намічаються позитивні зміни, астрологи радять їм прислухатися і придивлятися до всіх подій, які відбуватимуться навколо. Можлива поява нових друзів і корисних зв'язків.

Козероги

Козерогам важливо на цьому тижні зберігати холоднокровність і обережність. Помірна самокритика допоможе уникнути їм неприємностей, а зірки посилять інтуїцію і допоможуть Козерогам реалізувати бажання. У цей період з'явиться рішучість, сміливість і удача почне супроводжувати в любовній і діловій сфері.