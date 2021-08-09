Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку: які сюрпризи очікуються з 9 по 15 серпня

Гороскоп на серпень 2021 говорить про те, що останній літній місяць буде спокійним і розміреним. Однак сюрпризи та несподівані події можуть порушити спокій деяких знаків Зодіаку.

Астрологи розповіли, що чекає всіх по картах Таро в найближчий тиждень, з 9 по 15 серпня. Про це повідомляє Dailyhoro.

Овен (Місяць, Правосуддя і Сила)

Овнам рекомендується почати тиждень з позбавлення від залежностей і шкідливих звичок. Це може бути спілкування з токсичними людьми, внутрішні чинники або те, що заважає внутрішньому розвитку і росту. На цьому тижні можливі нові успіхи й можливість заявити про себе. Робіть все чесно та обмірковуйте свої кроки. В кінці тижня очікується успіх, але знадобиться рішучість і вміння контролювати емоції.

Телець (Повішений, Ієрофант, Смерть)

Карти говорять про неможливість активних дій, і необхідності розібратися з нагальними проблемами. Це допоможе прокласти шлях до нових успіхів. В середині тижня потрібно зайнятися духовним розвитком, знайти відповіді на свої питання і відокремити важливе від усього іншого. Енергію потрібно направити в правильне русло. В кінці тижня Тельців чекають неминучі зміни - потрібно залишити позаду все старе і налаштуватися на новий етап в житті.

Близнюки (Місяць, Імператриця, Помірність)

Відмовтеся від чуток і займіться собою, відкиньте всі переживання і сумніви. В середині тижня очікується зростання і розвиток. Але не варто поспішати, все йде правильним шляхом, будьте уважнішими до деталей - це дозволить не допустити помилку і вчасно відмовитися від провалу. В кінці тижня потрібно уповільнити рух, і приділити увагу найважливішому. У вас вийде розібратися із завданнями та знайти рішення навіть найстарішим проблемам.

Рак (Вежа, Маг, Дурень)

Зміни на початку тижня будуть на краще, не варто чинити опір. Відкривайте нові горизонти, але візьміть себе в руки та перестаньте тривожитися через дрібниці. В середині тижня будьте готові до активних дій, але будьте в злагоді з собою. На вихідних будьте уважнішими та не покладайтеся на випадок – дійте рішуче, але дуже обережно.

Лев (Відлюдник, Правосуддя, Повішений)

На початку тижня зосередьтеся на вирішенні важливих завдань, не біжіть вперед. Це допоможе поставити крапку в одних справах і спокійно почати нові. Будьте чесні та обачні, нові висоти будуть підкорятися тільки тим, хто не поспішає і використовує обман для процвітання. В кінці тижня потрібно розібратися зі старими завданнями й звільнити шлях до майбутнього.

Діва (Вежа, Дурень, Суд)

На початку серпня варто попрощатися з ілюзіями та знайти сили для руху вперед, старі ідеї доведеться залишити в минулому. Якщо ви не будете чинити опір, то підете по шляху розвитку і вас чекають позитивні зміни. В середині тижня необачні вчинки можуть привести до неприємностей – будьте уважні та обережні. На вихідних ви зможете розв'язати давню проблему. Але доведеться грати чесно, за правилами, тільки такий шлях принесе звільнення.

Терези (Світ, Помірність, Зірка)

Початок тижня принесе спокій, гармонію і можливість вирішити розбіжності. Можлива нагорода за виконану роботу. В середині тижня не поспішайте з рішеннями та важливими справами. Щоб уникнути помилок, знадобиться вдумлива і копітка робота. Кінець тижня буде вдалим, очікується винагорода і наближення до мрії. Не звертайте зі свого шляху і не намагайтеся час прискорити.

Скорпіон (Місяць, Колісниця, Диявол)

Проблеми у Скорпіонів будуть неминучі, якщо вони почнуть потурати своїм страхам і сумнівам. Візьміть свою долю у свої руки. Активно працюйте над своїм майбутнім, не зволікайте і втілюйте в життя найсміливіші ідеї – вони зовсім скоро принесуть свої плоди. На вихідних не потурайте бажанням відкласти вирішення завдань на безвік, проявіть наполегливість. Обережність і уважність вбережуть вас від неприємностей.

Стрілець (Вежа, Світ, Колесо Фортуни)

На початку тижня перегляньте свої плани та залиште ті, які вже втратили актуальність. Не відмовляйтеся від змін, які зроблять ваше життя кращим. В середині тижня вас чекає успіх, всі проблеми вирішаться щасливо, а відносини налагодяться. Будьте в гармонії з собою - це приверне удачу. В кінці тижня не намагайтеся змінити хід подій, Покладіться на долю і стежте за всім, що відбувається з готовністю вчасно відреагувати.

Козоріг (Правосуддя, Верховна жриця, Вежа)

Будьте чесними та неупередженими. Це вбереже вас від промахів і помилок, за які доведеться в майбутньому розплачуватися. Якщо діяти законно, то перемога забезпечена. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона допоможе уникнути промахів і неприємностей. В кінці тижня можуть бути раптові зміни - не чиніть опір і не ховайтеся за ілюзіями.

Водолій (Вежа, Колесо Фортуни, Ієрофант)

Попрощайтеся зі своїми звичками, які гальмують розвиток і просування. Зміни у вашому житті неминучі, але для позитивних вам потрібно саморозвиток. В середині тижня можливі дивні події - не проявляйте активність і почекайте, поки не з'явиться ясність. На вихідних ви отримаєте підтримку від впливових знайомих - вас чекають нові можливості та хороші взаємини.

Риби (Зірка, Імператриця, Сила)

Не відмовляйтеся від роботи на початку тижня і прикладіть всі свої зусилля. Відповідальність і уважність допоможуть побачити нові перспективи. В середині тижня будуть зміни, які будуть на краще, але проявіть активність. Може бути кар'єрне зростання, збільшення фінансового добробуту. В кінці тижня потрібно докласти максимум зусиль - ваша мрія вже на порозі. Не зупиняйтеся на досягнутому і дійте рішуче.