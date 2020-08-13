Транзитний Марс в Овні: астролог попередила про біди, які нас чекають

Астролог розповіла про дуже небезпечний період через Марс в Овні (фото: pixabay.com)

Астролог розповіла про період, що загрожує стихійними лихами, наростанням насильства і катастрофами

Українцям розповіли про важливі астрологічні події через перебування Марса в Овні, які обіцяють в найближчому майбутньому серйозні процеси локального і глобального масштабу.

Ми вже зараз бачимо, як напруженість у світі зростає: вибухи в Бейруті, пожежі в Каліфорнії, жорстка посадка літака в Індії з двадцятьма загиблими, тепер криваві протести в Білорусі.

"На наших очах розгортаються такі масштабні процеси, які трапляються нечасто. Наприклад, Марс в Овні знаходився так само довго, як зараз з 02.07.1941 по 11.01.1942", - говорить астролог Тетяна Лукашевич.

А ось астролог Валентина Віттрок пояснює, що до моменту входження Марса в Овен - 28 червня, там з січня 2020 вже перебував Чорний Місяць (він ж Ліліт). Це фіктивна планета, її мета виявити зло і, багаторазово збільшивши, вивести його на загальний огляд. А при з'єднанні з Марсом в Овні, вона провокує його на агресію, конфлікти, пожежі, техногенні та природні катастрофи, пише ТСН.

Це з'єднання - Марса і Чорного Місяця в Овні - триватиме до 21 жовтня - в цей день Ліліт вийде зі знака Овна, і ми відчуємо значне полегшення.

"Марс пробуде в своїй обителі трохи довше - до 7 січня, але - хоч і невелику - частину своєї агресивності без Ліліт він втратить", - розповіла Віттрока.

Астролог пояснила, що транзитний Марс рухається по зодіакальному колу заходячи по черзі в кожен знак. У Овні він "відчуває себе добре" і буває там в середньому раз на два роки.

Само по собі його перебування там особливих небезпек не несе, навпаки, воно може активізувати в людях потрібні і корисні їм якості - енергійність і ініціативність. Але водночас в нас прокидаються і негативні якості: ми легко захоплюємося, але і швидко втрачаємо до всього інтерес, стаємо надто запальними, схильні до невиправданого ризику, через що потрапляємо в погані ситуації.

А ось в з'єднанні з Ліліт агресія зростає. Особливо небезпечно воно для "кардинальних знаків" - Овна, Рака, Терезів і Козерога, у них є всі шанси потрапити під "роздачу".

Астролог радить бути обережними з транспортом, не ходити в темний час доби по безлюдних вулицях, десятою дорогою обходити потенційно небезпечні об'єкти, вимикати електроприлади і не користуватися ними при найменшій несправності. Важливо також стримувати свої емоції і не провокувати на нездорову реакцію неадекватних людей.

Раніше відомий астролог попередив про 5 небезпечних періодів, які готує нам друга половина 2020 року.