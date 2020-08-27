Гороскоп Таро на вересень всім знакам Зодіаку: хто знайде нове кохання, а кого чекають невдачі

Гороскоп Таро на вересень 2020 (фото: pixabay)

Таролог розповіла всім знакам Зодіаку, чого їм чекати в коханні у вересні 2020

Гороскоп Таро на вересень 2020 підкаже, чого чекати всім знакам Зодіаку в найбільш прекрасній життєвій сфері - коханні. Таролог розповіла, кому карти обіцяють нові знайомства, флірт, зустрічі і море насолоди, а для кого вересень стане місяцем розчарувань, скандалів і несподіваних поворотів.

Таропрогноз склала для Styler відома українська таролог Олена Саламандра. Спеціаліст по картах Таро дала пораду кожному знаку Зодіаку, як винести з першого місяця осені правильні уроки і домогтися любовних перемог.

Овен

Одиноким Овнам вересень принесе багато цікавих вражень. Очікуйте знайомства з романтичною людиною, шанс почати нові стосунки. Чекають симпатія, флірт, враження.

У Овнів у парі відбудеться зближення з партнером. Відмінний час для спільних покупок, планів на майбутнє. Захочеться перевести стосунки на новий рівень.

Телець

В цьому місяці одиноким Тельцям краще спрямувати свою енергію на роботу. У коханні зустрінуться конфліктні люди, що втікають від серйозних стосунків. Не беріть близько до серця такі ситуації.

Тельцям в парі загрожують конфлікти з близькою людиною. Постарайтеся не давати волю емоціям, тоді сварки виявляться скороминучими.

Близнюки

Близнюків без пари чекає пауза в нових знайомствах. Ви зрозумієте чого хочете від кохання, яку людину бачите поруч. Підійдуть медитації, духовні практики.

Близнюки в парі відчують зближення з близькою людиною. Багато емоцій, романтика, спільні відвідування кафе, прогулянки.

Рак

Самотніх Раків чекають довгоочікувані нові враження, симпатії. Захочете спілкуватися, знайомитися. Не відмовляйтеся від допомоги в пошуку другої половинки від колег або знайомих.

Раки в парі знайдуть гармонію у стосунках і близькість. Минулі конфлікти завершаться і поступляться місцем взаєморозумінню.

Лев

Самотніх Львів чекають нові знайомства та враження. Осінь порадує симпатіями, шансом початку нових стосунків. Сміливо знайомтеся, не відкладайте життя на потім.

Левам у парі чекає перевірка почуттів. Не беріть на себе всю відповідальність за відносини. Діліть сімейні обов'язки з партнером.

Діва

Самотніх Дів чекає повернення минулих любовних контактів. Перед Вами постане вибір - завершити цей зв'язок остаточно або дати шанс новому розвитку.

У Дів в парі стосунки пройдуть період труднощів. Образи, конфлікти і переживання. Якщо Ви зробите правильні висновки - зв'язок зміцниться. Уникайте протягом місяця прийняття важливих рішень про долю відносин під впливом емоцій.

Терези

Одиноких Терезів чекають несподівані знайомства, позитив. Вам захочеться спілкування, правильних емоцій. Протилежна стать обдарує увагою.

Терезів у парі порадує зближення з коханою людиною. Згуртують загальні справи і завдання.

Скорпіон

Одиноких Скорпіонів чекає період пізнання себе і протилежної статі. Не поспішайте починати нові стосунки. У Ваше особисте життя потрапить людина, яка не буде шукати стабільності.

Скорпіони у відносинах постануть перед труднощами, нерозумінням з боку близької людини. Постарайтеся не йти на конфлікти, з'ясування стосунків.

Стрілець

Самотні Стрільці будьте акуратні! Місяць не зовсім підходить для початку нового кохання. Ви сприймете самотність або відмови з боку потенційних партнерів емоційно, близько до серця. Не втрачайте рівноваги і віри в себе.

Стрільців у стосунках чекає серйозність і відповідальність. Зі своїм партнером почнете замислюватися про спільне майбутнє. Хороший період перевести зв'язок на новий рівень.

Козеріг

Для одиноких Козерогів місяць приготував шанс нового цікавого знайомства, яке виявиться перспективним і цілком може перерости в серйозний роман.

Козероги у відносинах приготуйтеся до маси домашніх справ, спільних завдань. Відносини зміцняться, якщо з близькою людиною Ви проявите себе як хороша команда.

Водолій

Самотні Водолії остерігайтеся попадання в любовні трикутники, пліток, переживань. Енергію краще направити в роботу, а в особистому житті зробити паузу. Потенційні партнери проявлять нечесність і несерйозність.

Водоліїв у відносинах порадує розуміння, близькість з партнером. Відмінний час для особистого життя, спільних поїздок, приємних вражень.

Риби

Самотні Риби не беріть близько до серця самотність. Ви багато робили для відносин раніше, а зараз гарний час побути наодинці з собою і набратися сил для нового кохання.

Риб в парі чекають приємні враження, близькість з партнером. Відносини зміцнять поїздки, зміна обстановки, романтика.

Раніше ми писали, що таролог розповіла, чого чекати всім знакам Зодіаку у сфері грошей в перший місяць осені.

Також у гороскопі Таро на вересень ми розповідали, які зміни готує нам доля на початку осені.