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Гороскоп Таро на серпень всім знакам Зодіаку: кого чекає прилив сил, а кому пора на відпочинок

Вівторок 28 липня 2020 05:30
Гороскоп Таро на серпень всім знакам Зодіаку: кого чекає прилив сил, а кому пора на відпочинок
Гороскоп Таро на серпень 2020 (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Український таролог розповіла всім знакам Зодіаку, що карти говорять про здоров'я кожного з них в серпні 2020

Гороскоп на серпень 2020 по картах Таро підкаже кожному знаку Зодіаку, які проблеми зі здоров'ям можуть виникнути, і на що варто звернути увагу. Втім, деяким з них закінчення літа подарує прилив сил, енергії та позитивних потоків.

Відомий український таролог Олена Саламандра розповіла Styler, кому варто уважніше прислухатися до свого фізичного та ментального здоров'я та присвятити більше часу відпочинку, а кому здоров'я дозволить досягти життєвих висот

Овен

Для вас є ризик загострення хронічних захворювань, тому краще відразу зайнятися профілактикою, якщо відчуєте тривожні симптоми

Телець

Більших труднощів у цьому місяці не передбачається. Часто будете відчувати себе добре, зібрано. Здоров'я зміцнять прогулянки на свіжому повітрі.

Близнюки

Вам варто стежити за нервовою системою. Можливі загострення через хвилювання, переживання.

Рак

Можливі перепади настрою. З особливою увагою поставтеся до харчування, уникайте переїдання, важкої їжі. Є ризик шлунково-кишкових розладів і отруєнь.

Лев

Є ризик емоційного та професійного вигорання. Приділіть час відпочинку, гарному сну.

Діва

Існує ризик зниження імунітету, легкого нездужання або застуд. Вчасно прийміть заходи з усунення питань зі здоров'ям.

Ваги

Вам варто остерігатися стресів і берегти нерви. Небезпека загострення хронічних захворювань, головні болі від навантажень.

Скорпіон

У вас самопочуття буде стабільним, тонус - високий, а настрій гарний.

Стрілець

Уникайте енергетичного вигорання, втоми. У всіх сферах життя у серпні чекає багато подій, тому не забувайте про повноцінний відпочинок.

Козеріг

У серпні буде гарне самопочуття. Більше часу потрібно проводити на природі.

Водолій

Вам краще утриматися від фізичних навантажень і не перевтомлюватися.

Риби

В останній місяць літа прийде хороше здоров'я і самопочуття. Увінчаються успіхом спа-процедури.

Раніше ми писали, що карти Таро готують нам масу відкриттів і подарунків долі. Таролог розповіла, що останнім місяцем літа буде керувати карта "Блазень".

Також повідомлялося, що карти Таро готують всім знакам Зодіаку в серпні у сфері грошей.

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