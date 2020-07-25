Гороскоп Таро на серпень: карти готують нам масу відкриттів і подарунків долі

Гороскоп Таро на серпень 2020 (фото: freepik)

Таролог розповіла, чого чекати від долі в гороскопі по картах Таро на серпень

Гороскоп па картах Таро на серпень 2020 розповість про нові шанси, які дасть нам доля в останній місяць літа. До яких змін у коханні, кар'єрі та інших сферах потрібно бути готовими - читайте в нашому матеріалі.

Відомий український таролог Олена Саламандра розповіла в Instagram, яка карта буде керувати серпнем, і чого нам чекати.

Фахівець каже, що в серпні випадає карта з нульовим арканом "Блазень". З цього випливає, що серпень принесе масу відкриттів, починань, подарунків долі.

Оскільки Блазень - карта першовідкривача, успішно пройдуть поїздки.

"Зміна обставин навіть в межах Вашого міста чи селища принесе гарні враження, сили та здоров'я. Намагайтеся не засиджуватися вдома", - пише таролог.

У коханні серпень порадує несподіваними знайомствами з цікавими людьми.

Самотні зацікавляться незвичайними, творчими особистостями. Чекайте несподіваних знайомств.

А ось на сімейних людей чекає зближення з близькою людиною. Гарний час для сюрпризів, несподіваних побачень, романтичного прояву почуттів.

Що стосується роботи, то тут серпень потішить новими починаннями, співпрацею, ідеями. Підійдіть творчо до вирішення завдань, незвично, і на вас чекає успіх.

"Карта Блазня - це нульовий аркан. Хочете щось почати з чистого аркуша? Настав час це зробити", - додала Олена Саламандра.

Раніше в гороскоп Таро на серпень всім знакам Зодіаку фахівець розповіла, хто зможе розбагатіти, а кого чекають невдачі.

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