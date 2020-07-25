Гороскоп Таро на серпень: карти готують нам масу відкриттів і подарунків долі

Таролог розповіла, чого чекати від долі в гороскопі по картах Таро на серпень
Гороскоп па картах Таро на серпень 2020 розповість про нові шанси, які дасть нам доля в останній місяць літа. До яких змін у коханні, кар'єрі та інших сферах потрібно бути готовими - читайте в нашому матеріалі.
Відомий український таролог Олена Саламандра розповіла в Instagram, яка карта буде керувати серпнем, і чого нам чекати.
Фахівець каже, що в серпні випадає карта з нульовим арканом "Блазень". З цього випливає, що серпень принесе масу відкриттів, починань, подарунків долі.
Оскільки Блазень - карта першовідкривача, успішно пройдуть поїздки.
"Зміна обставин навіть в межах Вашого міста чи селища принесе гарні враження, сили та здоров'я. Намагайтеся не засиджуватися вдома", - пише таролог.
У коханні серпень порадує несподіваними знайомствами з цікавими людьми.
Самотні зацікавляться незвичайними, творчими особистостями. Чекайте несподіваних знайомств.
А ось на сімейних людей чекає зближення з близькою людиною. Гарний час для сюрпризів, несподіваних побачень, романтичного прояву почуттів.
Що стосується роботи, то тут серпень потішить новими починаннями, співпрацею, ідеями. Підійдіть творчо до вирішення завдань, незвично, і на вас чекає успіх.
"Карта Блазня - це нульовий аркан. Хочете щось почати з чистого аркуша? Настав час це зробити", - додала Олена Саламандра.
Раніше в гороскоп Таро на серпень всім знакам Зодіаку фахівець розповіла, хто зможе розбагатіти, а кого чекають невдачі.
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