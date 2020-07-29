Гороскоп Таро на серпень для всіх знаків Зодіаку: кого чекає нове кохання, а кого - крах стосунків

Гороскоп по картах Таро на серпень 2020 розповість всім знакам Зодіаку про, мабуть, найважливішу сферу життя – кохання. Адже саме воно здатне, як окрилити людину, так і зруйнувати її в одну мить.

Таропрогноз склала для Styler відомий український таролог Олена Саламандра.

Карти Таро дали цінну пораду кожному з дванадцяти представників зодіакального кола, як зберегти стосунки та зробити їх більш ніжними й близькими. А самотнім знакам Зодіаку вона розповіла, яких зустрічей варто уникати в серпні.

Овен

Самотнім Овнам в останній місяць літа краще направити енергію на роботу, а не на кохання. Адже вам можуть зустрітися партнери, зациклені на собі або такі, що шукають легкого спілкування.

Овни, які мають пару, ризикують зіткнутися з нерозумінням і конфліктами з коханими. Краще не давати волю емоціям, а розв'язувати проблеми холоднокровно і раціонально.

Телець

Самотні Тельці – сміливо відкрийтесь несподіванкам у любовному житті! У серпні вас чекають знайомства, багато спілкування і шанс романтичного зв'язку.

А ось у Тельців в парі стосунки зміцняться завдяки спільним виходам, поїздкам і новим враженням. Ви будете розуміти один одного і підтримувати.

Близнюки

Близнюкам-холостякам серпень надасть шанс краще розібратися в собі. У нових знайомствах буде пауза, тому краще направити енергію в роботу.

Близнюки в парі відчують тимчасове охолодження почуттів з близькою людиною. Цей період добре підійде для розуміння коханого на новому рівні - до особистих кордонів потрібно ставитися з повагою.

Рак

Одиноким Ракам потрібно бути акуратніше! Ймовірне знайомство з людиною, яка захоче обдурити і на повірку виявиться зовсім не тою, якою Ви її бачите.

Ракам в парі потрібно оберігати свої стосунки від втручання сторонніх з їх порадами. Через це між вами і вашою половинкою можливі конфлікти.

Лев

Для самотніх Левів Таро обіцяє нові знайомства. А ініціатива в особистому житті принесе приємні відкриття і новий досвід спілкування.

Леви в парі зможуть зміцнити стосунки. З коханою людиною вас чекає зближення, нові ідеї, справи.

Діва

Самотніх Дів чекають нові побачення і зустрічі. Серпень подарує емоції, почуття, і багато уваги з боку протилежної статі.

Стосунки Дів у парі зміцняться завдяки приємним романтичним зустрічам, виходам у люди, задушевним розмовам. Близька людина подарує вам увагу та щирі стосунки.

Терези

Для одиноких Терезів серпень готує масу приємних сюрпризів. А спонтанне знайомство виявиться цікавим і перспективним.

Терези в парі будуть радіти стосункам з коханим. Ймовірна спільна подорож та багато приємних емоцій.

Скорпіон

Самотніх Скорпіонів чекають нові знайомства, що принесе цікавий досвід. Одне із захоплень виявиться перспективним, зможе мати продовження.

Скорпіонам у стосунках треба остерігатися порад з боку знайомих і навіть членів родини. Такі ситуації призведуть до конфліктів з близькою людиною.

Стрілець

Стрільцям "у пошуку" потрібно приготуватися до нових знайомств. Близькі люди захочуть звести Вас з цікавою людиною.

А ось Стрільців у стосунках чекає відмінний час для нових планів. Зближення з коханою людиною, теплота, взаєморозуміння.

Козеріг

Для одиноких Козерогів великий ризик вплутатися в любовні трикутники. Не давайте шансів складним і заплутаним стосункам.

А Козероги у відносинах зіткнуться з ревнощами до коханого. Емоції краще притримати в узді.

Водолій

Самотні Водолії, приготуйтеся до зустрічі з цікавою людиною, впевненою в собі, а також симпатіям і флірту на роботі.

На Водоліїв у стосунках ляжуть багато справ сім'ї. Старання та наполегливість оцінить близька людина. В парі - зближення, розуміння.

Риби

Серпень готує самотнім Рибам нові несподівані знайомства. У стосунки можна вступати сміливо і без оглядки.

Риби в парі можуть зблизитися з коханою людиною. Таро рекомендують проявити до своєї половинки увагу і теплоту, і ви не пошкодуєте. Адже це повернеться до вас щирими почуттями та подарунками.

Раніше таролог розповіла, що карти кажуть всім знакам Зодіаку по здоров'ю. На кого чекає прилив сил, а кому час на відпочинок.

Також ми писали, що карти Таро готують нам масу відкриттів і подарунків долі. Таролог розповіла, що останнім місяцем літа буде керувати карта "Блазень".