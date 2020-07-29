Гороскоп Таро на серпень для всіх знаків Зодіаку: кого чекає нове кохання, а кого - крах стосунків

Таролог розповіла, що карти приготували всім знакам Зодіаку в найголовнішій життєвій сфері – коханні
Гороскоп по картах Таро на серпень 2020 розповість всім знакам Зодіаку про, мабуть, найважливішу сферу життя – кохання. Адже саме воно здатне, як окрилити людину, так і зруйнувати її в одну мить.
Таропрогноз склала для Styler відомий український таролог Олена Саламандра.
Карти Таро дали цінну пораду кожному з дванадцяти представників зодіакального кола, як зберегти стосунки та зробити їх більш ніжними й близькими. А самотнім знакам Зодіаку вона розповіла, яких зустрічей варто уникати в серпні.
Овен
Самотнім Овнам в останній місяць літа краще направити енергію на роботу, а не на кохання. Адже вам можуть зустрітися партнери, зациклені на собі або такі, що шукають легкого спілкування.
Овни, які мають пару, ризикують зіткнутися з нерозумінням і конфліктами з коханими. Краще не давати волю емоціям, а розв'язувати проблеми холоднокровно і раціонально.
Телець
Самотні Тельці – сміливо відкрийтесь несподіванкам у любовному житті! У серпні вас чекають знайомства, багато спілкування і шанс романтичного зв'язку.
А ось у Тельців в парі стосунки зміцняться завдяки спільним виходам, поїздкам і новим враженням. Ви будете розуміти один одного і підтримувати.
Близнюки
Близнюкам-холостякам серпень надасть шанс краще розібратися в собі. У нових знайомствах буде пауза, тому краще направити енергію в роботу.
Близнюки в парі відчують тимчасове охолодження почуттів з близькою людиною. Цей період добре підійде для розуміння коханого на новому рівні - до особистих кордонів потрібно ставитися з повагою.
Рак
Одиноким Ракам потрібно бути акуратніше! Ймовірне знайомство з людиною, яка захоче обдурити і на повірку виявиться зовсім не тою, якою Ви її бачите.
Ракам в парі потрібно оберігати свої стосунки від втручання сторонніх з їх порадами. Через це між вами і вашою половинкою можливі конфлікти.
Лев
Для самотніх Левів Таро обіцяє нові знайомства. А ініціатива в особистому житті принесе приємні відкриття і новий досвід спілкування.
Леви в парі зможуть зміцнити стосунки. З коханою людиною вас чекає зближення, нові ідеї, справи.
Діва
Самотніх Дів чекають нові побачення і зустрічі. Серпень подарує емоції, почуття, і багато уваги з боку протилежної статі.
Стосунки Дів у парі зміцняться завдяки приємним романтичним зустрічам, виходам у люди, задушевним розмовам. Близька людина подарує вам увагу та щирі стосунки.
Терези
Для одиноких Терезів серпень готує масу приємних сюрпризів. А спонтанне знайомство виявиться цікавим і перспективним.
Терези в парі будуть радіти стосункам з коханим. Ймовірна спільна подорож та багато приємних емоцій.
Скорпіон
Самотніх Скорпіонів чекають нові знайомства, що принесе цікавий досвід. Одне із захоплень виявиться перспективним, зможе мати продовження.
Скорпіонам у стосунках треба остерігатися порад з боку знайомих і навіть членів родини. Такі ситуації призведуть до конфліктів з близькою людиною.
Стрілець
Стрільцям "у пошуку" потрібно приготуватися до нових знайомств. Близькі люди захочуть звести Вас з цікавою людиною.
А ось Стрільців у стосунках чекає відмінний час для нових планів. Зближення з коханою людиною, теплота, взаєморозуміння.
Козеріг
Для одиноких Козерогів великий ризик вплутатися в любовні трикутники. Не давайте шансів складним і заплутаним стосункам.
А Козероги у відносинах зіткнуться з ревнощами до коханого. Емоції краще притримати в узді.
Водолій
Самотні Водолії, приготуйтеся до зустрічі з цікавою людиною, впевненою в собі, а також симпатіям і флірту на роботі.
На Водоліїв у стосунках ляжуть багато справ сім'ї. Старання та наполегливість оцінить близька людина. В парі - зближення, розуміння.
Риби
Серпень готує самотнім Рибам нові несподівані знайомства. У стосунки можна вступати сміливо і без оглядки.
Риби в парі можуть зблизитися з коханою людиною. Таро рекомендують проявити до своєї половинки увагу і теплоту, і ви не пошкодуєте. Адже це повернеться до вас щирими почуттями та подарунками.
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