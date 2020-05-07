Гороскоп на сьогодні для всіх знаків Зодіаку: кому зірки допоможуть гори зрушити

Гороскоп на травень 2020 року обіцяє цілком спокійний і "рівний" місяць, але при тому віщує певні важливі зміни в житті деяким знакам Зодіаку. Астрологи попереджають про ймовірні нові випробування та виклики на початку останнього місяця весни, з якими доведеться зіткнутися. Також читці зірок дають поради, як уникнути можливих потрясінь і негараздів у різних сферах та зустріти сюрпризи з готовністю, мінімізувати ризик втрат.

Астрологи дали свій прогноз на четвер, 7 травня, і розповіли, кому доречно бути дуже уважним та обережним в цю дату, а кому - сміливо ловити удачу за хвіст і не побоюватися "підводних каменів" на шляху до реалізації задуманого.

Овен

Для Овнів день обіцяє натхнення, прилив сил та енергії - дата вдала для роботи над творчими проектами та сміливими задумами. Зазначається, що сьогодні тільки не варто "сурмити" заздалегідь на весь світ про них. Краще взяти на озброєння прислів'я "тихіше їдеш - далі будеш", або порадитися з найближчими людьми та отримати від них слушні поради, свіжий погляд з боку.

Телець

У Тельців дата 7 травня здатна стати досить напруженою - є ризик весь день присвятити вирішенню покладених завдань на роботі та "пихкати" над новими, додатковими. Рекомендується сконцентруватися на головному і не відволікатися на побічні питання, щоб наприкінці дня влаштувати відпочинок зі спокійною совістю, а не переносити справи на завтра. Також астрологи попереджають про можливі сумнівні пропозиції від колег або знайомих. День вимагатиме вашої підвищеної уваги.

Близнюки

Для Близнюків день може стати святом душі та повним романтики. Астрологи кажуть, що дата вдала для спілкування з коханими або зміцнення стосунків зі своїми пасіями. Не варто сьогодні нервувати намарно, а до справ можна ставитися творчо, довіряти інтуїції та своєму багатому досвіду.

Рак

У Раків дата обіцяє стати вдалою практично у всіх питаннях. Оберігайте гарний настрій від можливих сторонніх подразників, вірте у свої сили та не лінуйтеся братися за справу - зірки сьогодні вам благоволять. Удача і везіння 7 травня може піднести представникам цього знаку Зодіаку вікторії на роботі, поповнення фінансів або сприяти кар'єрному росту.

Лев

Для Левів 7 травня стане успішним для спілкування з рідними і близькими, розв'язанню важливих сімейних питань. Важливо дослухатися думок інших, навіть якщо ви дотримуєтеся іншої точки зору, і не поспішати з емоційними заявами. Очікувати швидких результатів на роботі сьогодні не варто, як і не бажано форсувати справи - терпіння і внутрішній спокій може прийти вам на допомогу.

Діва

Дівам сьогодні можна влаштувати "оновлення" і постаратися змінити обстановку - навіть в умовах карантину. Приділіть увагу старим друзям, з якими тривалий час не спілкувалися, або спробуйте нове хобі, а ще краще - зважитися кинути шкідливу звичку (якщо така досі є). День вдалий для внутрішньої роботи над собою, щоб життя заграло новими фарбами. А також - для роздумів або зважування планів на майбутнє.

Терези

У Терезів день обіцяє стати позитивним і продуктивним для інтелектуальної роботи. Ясний розум і працьовитість здатні значно посприяти вирішенню непростих робочих завдань, які раніше ви могли відкласти на безвік. А ось із грошима сьогодні доречно бути дуже обережними - вірогідні непередбачені витрати, які не так скоро вдасться відшкодувати.

Скорпіон

Для Скорпіона 7 травня буде вдалим для сміливих кроків до своєї мети. Астрологи кажуть, що розташування планет сприятиме представникам цього зодіакального кола для того, щоби зайнятися довготривалими проектами та новими починаннями. Якщо не втратити момент для старту задуманого, то з вашими великим потенціалом і міцною рішучістю можна гори зрушити, і цей день здатний стати доленосним.

Стрілець

Стрільцям сьогодні варто звернути увагу на своє здоров'я - особливо корисно зайнятися фізичними вправами або йогою, вживати здорову їжу. У стосунках з коханими важливо проявляти обережність і уникати конфліктних тим, щоб маленька розбіжність не вилилася на тривалу сварку. Бережіть нерви - день може закінчитися сплеском емоцій.

Козеріг

Для Козерогів можливе прискорення звичного темпу життя і шквал справ на роботі. Правильно розставляйте пріоритети, щоб не довелося добивати питання і справи пізно ввечері або навіть у п'ятницю. Не соромтеся звернутися до колег за допомогою чи порадою: ваші комунікативні навички та уміння викликати у людей прихильність до себе під час переговорів - ваш сьогоднішній козир.

Водолій

У Водоліїв 7 травня обіцяє стати успішним для розвитку та нових починань - тільки важливо не відволікатися сьогодні на третьорядні питання. Астрологи розповідають про можливі кроки вгору кар'єрними сходами і добрі новини про запущені процеси. Доречно використовувати позитивні зрушення по максимуму. Ймовірно, дата принесе необхідність приймати важливі рішення.

Риби

Для Риб день може стати непростим і повним нервування "на рівному місці". Можливу критику від начальства слід сприймати спокійно та уникати поспішних висновків - інакше можна значно погіршити ситуацію. Дата здатна принести клопоти і неприємності, тому проявіть витримку та особливу обережність, щоб мінімізувати ризики. А після, разом із корисним досвідом і "гартом", отримати заодно й нові можливості.

Нагадаємо, що раніше ми публікували докладний гороскоп на літо 2020 для всіх знаків Зодіаку і розповідали, які життєві сфери - любов, кар'єра, сім'я, гроші - стануть для них пріоритетними у найспекотніші місяці року.

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