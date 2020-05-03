Гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку: на кого зваляться проблеми з 4 по 10 травня

Гороскоп на травень 2020 року свідчить про те, що місяць буде сприятливим і спокійним у більшості представників зодіакального сузір'я. Не виключені дрібні негаразди та турботи у фінансовому плані, але астрологи радять не засмучуватися і зберігати оптимізм, оскільки всі проблеми будуть вирішуватися швидко і легко.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 4 по 10 травня і повідомили, кому зірки обіцяють успіх у фінансах і любові.

Овен

Початок тижня варто присвятити розставлянню пріоритетів і складанню планів на найближче майбутнє. В початок списку помістіть питання, які пов'язані з роботою. Другу половину тижня варто провести з близькими людьми та приділити їм більше своєї уваги.

Телець

Постарайтеся не думати про погане початку тижня і не накручуйте себе. В кінці тижня можливі негаразди на роботі та не дуже приємна зустріч. Присвятіть свій час спілкуванню з близькими, не уникайте товариства коханої людини. На вихідних вирушайте за місто.

Близнюки

Початок тижня буде не дуже приємним – вас будуть багато і часто незаслужено критикувати. Не варто ображатися на близьких і проявляти у відповідь агресію. Творчу діяльність краще відкласти до кращого періоду, займіться домашніми справами та наведіть порядок.

Рак

Найближчими днями варто відсунути на другий план усі важливі справи та побути зі своїми близькими, дітьми. Зірки пророкують багато романтики та кохання у ці дні. Ті, хто вже перебуває у відносинах – відчує приплив нових хвиль, а самотні зустрінуть на своєму шляху цікавих людей.

Лев

Раптові зміни, які чекають Львів на цьому тижні, принесуть багато позитиву і радості. Дайте спокій своїй голові та перестаньте займатися аналізом і самокопанням. Присвятіть час складанню планів, здійсненню важливих покупок. Дуже вдалий час для нових знайомств і походу на побачення.

Діва

Початок тижня буде важким, можливі негаразди та конфлікти. Уникайте надмірного прояву емоцій і стримуйте критику на адресу близьких людей. На роботі постарайтеся закінчити всі справи, які давно відкладали, але нові проєкти поки не запускайте.

Терези

Запасіться оптимізмом на найближчі сім днів, оскільки зірки та планети готують вам випробування. Зосередьтеся на своїй основній роботі та не розпорошуйтеся на інші проєкти, навіть якщо вам за них обіцяють великі гроші. На вихідних постарайтеся насичено та активно відпочити за межами дому.

Скорпіон

На цьому тижні на перший план вийде фінансове питання. Вам буде вдаватися все, що ви задумали – планування, організаційні питання, розподіл бюджету. Наприкінці тижня астрологи рекомендують присвятити час спілкуванню з коханою людиною і відправитися в невелику подорож.

Стрілець

Постарайтеся відкинути думки про минуле і почати думати про своє майбутнє. У будь-якій ситуації зберігайте спокій і залишайтеся самим собою. Тиждень виявиться досить вдалим у фінансах і амурних справах. Відкиньте свої страхи та не слухайте думку інших людей, тільки інтуїція підкаже, куди вам рухатися далі.

Козоріг

Сфокусуйтеся на важливих справах і роботі, а емоції та сентименти відкиньте убік, оскільки це приведе вас у вкрай складний стан. Будьте обережні на цьому тижні в спілкуванні з малознайомими людьми. Вичікуйте і дайте їм можливість викласти всі карти на стіл. Довіряйте своєму чуттю.

Водолій

Дальні поїздки в найближчий тиждень краще не планувати, тому що можуть бути проблеми. Слідкуйте за своїми висловлюваннями та поведінкою, через те, що є ризик зіпсувати свою репутацію. На вихідні присвятіть час відпочинку наодинці.

Риби

Тиждень буде непередбачуваним і складним, тому астрологи радять Рибам проявляти обережність і уважність у всіх аспектах життя. Наведіть порядок у робочих справах, вдома та у своїй голові. При спілкуванні з незнайомими людьми довіряйте тільки внутрішньому голосу та інтуїції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи попередили, кого в травні чекають фінансові проблеми.