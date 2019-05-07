Гороскоп надійних: яким знакам Зодіаку можна довірити будь-яку таємницю

Якщо вам хочеться з кимось поділитися своєю таємницею - будьте обережні, адже не кожному варто довіряти секрети. Астрологи розповіли, на кого з представників зодіакального кола можна покластися.

Козероги дуже цінують дружбу та близькі стосунки. До того ж цей Зодіак небагатослівний та розважливий, а його самоконтролю можна позаздрити. Більше того, він не любить засуджувати людей, навіть якщо таємниця буде сумнівною з точки зору його моральних принципів.

Раки вміють тримати язик за зубами і дотримуються цього принципу досить часто. У даного Зодіаку і своїх проблем вистачає, а тому немає часу обговорювати чужі. Крім того, вони чудово знають, що можна розповідати, а що - ні. І чужі таємниці зберігають так само добре, як і свої.

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Ваги вважаються ідеальними переговірниками, оскільки завжди намагаються враховувати інтереси всіх своїх знайомих і оточуючих. Таємниці вони видавати нікому не будуть, однак можуть вибудовувати свою поведінку, виходячи з них. При цьому своїх таємниць у Терезів практично ніколи немає, що не заважає їм розуміти важливість і цінність чужих.

Діви завжди готові висловити все, що вони думають людині, яка їм свою таємницю розповіла, але не здатні видати комусь інформацію, яку їм знати спочатку не потрібно. Здатність зберігати чужі таємниці - один із пунктів "ідеальності", до якої Діви прагнуть все своє життя.

Тельці потайливі, а тому розуміють бажання інших зберегти щось у таємниці. Цей знак Зодіаку не просто так славиться своєю надійністю та грунтовністю. До вибору друзів і оточення вони підходять досить завбачливо. До того ж, представники даного знаку не славляться багатослівністю.

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