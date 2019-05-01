Фінансовий гороскоп: кому пощастить розбагатіти в травні

Фінансовий гороскоп на травень (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку посміхнеться удача

Астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку найбільше пощастить у травні з фінансами, а також, кому вдасться наблизитися до успіху ще ближче.

Овнам наступний місяць обіцяє кар'єру і гроші. Практично протягом усього місяця для даного знака Зодіаку вимальовуються відмінні перспективи кар'єрного росту. Цей час стане самим сприятливим, коли Овни зрозуміють, як вони можуть застосувати свої таланти і за які гроші готові працювати.

Тельці будуть з легкістю виконувати складні завдання, тому можна навантажити себе роботою, що однозначно подвоїть шанси на успіх. Згідно з прогнозами експертів, все заплановане пройде найкращим чином, а дохід відчутно зросте.

Ракам слід рідше сумніватися в собі, не зупинятися на досягнутому і йти вперед. Виключно в такому випадку професійний вага даного знаку Зодіаку серйозно зросте.

Фінансовий гороскоп на травень (Колаж РБК-Україна)

Левам слід дотримуватися деяких правил для залучення грошей. В період з 1 по 21 травня цьому знаку Зодіаку потрібно бути спокійними і впевненими в собі, лише при такому розкладі все однозначно вийде. А ось необдумані вчинки, скоєні під впливом амбіцій, будуть вкрай небезпечними.

Стрільцям у травні доведеться більш розумно витрачати гроші, планувати бюджет, контролювати витрати. Це допоможе їм нормалізувати фінансову сферу або розбагатіти.

Козерогів чекають продуктивні і насичені успіхом трудові будні в період з 10 травня і до кінця місяця. Представників цього Знака буде супроводжувати удача, а тому не можна виключати того, що у сфері фінансів їх чекають приємні сюрпризи.

Рибам з 1 по 15 травня добре займатися освітою, вивчати ринок та конкурентів, розширювати горизонти, пробувати себе в чомусь новому, а ось з 15 по 31 травня можна чекати реальних успіхів. Цей час стане своєрідною смугою поступального розвитку. Щоб травень обрадував великими надходженнями, варто звернути увагу на забуті проекти і зайнятися їх реалізацією.

Нагадаємо, нещодавно астрологи назвали найбільш влюбливі знаки Зодіаку. Ці знаки Зодіаку здатні змінювати своїх партнерів, як рукавички.

Раніше ми писали про те, з якими знаками Зодіаку потрібно завжди бути напоготові.