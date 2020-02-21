Гороскоп на березень: на ці знаки Зодіаку чекають грандіозні зміни

Гороскоп на березень 2020 обіцяє деяким знакам Зодіаку серйозні зміни. Відомий астролог Павло Глоба назвав трьох представників зодіакального кола, для яких перший місяць весни може стати по-справжньому новим початком. Сприятливі дні у березні для цих знаків - в матеріалі Styler.

Раки

Весна, що наступає, виправить будь-яку нерозв'язну ситуацію, яка здавалася раніше безнадійною. Астролог вважає, що все вирішиться на користь представників цього знака. При цьому допомога прийде від поки малознайомих людей. Павло Глоба впевнений, що події березня для Раків розгорнуться досить несподівано і стрімко.



Сприятливі дні для Раку в березні: 1, 5, 10, 11, 18, 22, 24, 28.

Леви

У березні 2020 року на Левів чекають зміни, переїзди і зустрічі. У цьому місяці вам як ніколи потрібно думати про кар'єру, жити в офісі і працювати за трьох, упевнений астролог. В результаті ви почнете за трьох і отримувати, а енергія стане бити через край. Щоб досягти намічених цілей, зірки радять у березні не вступати у відкриті конфлікти.

Сприятливі дні для Лева в березні: 2, 3, 9,11,18, 25, 26, 30.

Стрільці

У березні для Стрільців настав час для кар'єрного стрибка, Астролог вважає, що їх може чекати нова посада. Але варто пам'ятати, що до будь-якої справи потрібно підходити з особливою відповідальністю, Якщо ви у сварці з кимось, то зараз саме час налагодити стосунки - проявіть для цього ініціативу. А якщо хто-небудь спробує спровокувати вас на конфлікт - не відповідайте на грубість.

Сприятливі дні для Стрільця в березні: 2, 4, 9, 12, 13, 16, 22, 25, 26, 31.