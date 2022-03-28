ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Гороскоп на 28 березня: що зірки пообіцяли в цей день всім знакам Зодіаку

Новость на русском →
Понеділок 28 березня 2022 07:02
Гороскоп на 28 березня: що зірки пообіцяли в цей день всім знакам Зодіаку Фото: Гороскоп на 28 березня для всіх знаків Зодіаку (pixabay.com)
Автор: Styler

Гороскоп на понеділок, 28 березня, розповість про важливі події та попередження на цей день для всіх представників зодіакального сузір'я.

Астрологи дали детальний прогноз для всіх знаків Зодіаку на 28 березня. Про це інформує NDR.

Овен

Постарайтеся сьогодні не надто багато хвилюватися. Скрізь результат отримати не вийде.

Телець

У вас буде достатньо сил на все, що ви збираєтеся сьогодні зробити. Уникайте брати на себе більше зобов'язань, ніж збиралися раніше.

Близнюки

Ваші резерви сьогодні не дуже стійкі, тому не варто чекати максимальної продуктивності.

Рак

Вам варто знову заявити про свою важливу позицію. Або ви думали, що вже все залагоджено?

Лев

Зайва відвертість не завжди приносить вам користь. Постарайтеся бути стриманіше в словах, особливо в секретній інформації.

Діва

Хоча Ви несете відповідальність за свої дії, це не означає, що ви повинні робити все самостійно.

Терези

Сьогодні відповідний день для виконання будь-якої роботи, яка вимагає терпіння і посидючості.

Скорпіон

Ви доклали достатньо зусиль. Тому не варто дивуватися, що вас максимально стали підтримувати.

Стрілець

Не соромтеся визнавати свої помилки. Це виб'є з колії ваших противників.

Козоріг

Почне прояснюватися те, що турбувало вас довгий час. І тепер ви здивуєтеся, чому не подумали про це давним-давно.

Водолій

Сьогодні можете трохи зменшити обороти. І не бійтеся, навіть в такому темпі ви не пропустіть можливості.

Риби

Не вплутуйтеся сьогодні в чужі конфлікти. А тим більше - без запитань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка погода чекає українців у понеділок, 29 березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп Знаки Зодіаку
LITE
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі