Гороскоп 2022 для знака Бик: що змінить Чорний Тигр в любові, фінансах і кар'єрі

Згідно з китайським гороскопом до знаку Бика можуть себе віднести люди, народжені в 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 роках.

Загальна характеристика року для знака

Експерти кажуть, що представників знака в році Чорного Водяного Тигра чекає багато турбот по роботі, зате це допоможе вам просунутися по кар'єрних сходах. Завдяки вашій впертості, вам вдасться домогтися висот

Через високу завантаженість, ви можете відчувати себе вимотано, тому на початку року слід взяти відпустку.

Гороскоп для Бика на 2022 рік для жінок

Представниць знака чекають великі успіхи на роботі, а в фінансах все буде стабільно, адже вам вдасться розпланувати бюджет правильно і не влізти в борги.

У коханні чекає везіння самотнім жінкам-Бикам. Вони зможуть зустріти чоловіка, з яким вдасться побудувати довгострокові відносини. Також ви можете отримати пропозицію оформити шлюб за розрахунком.

Сімейні представниці знака присвятять себе рідним. Але якщо в родині є проблеми, це може призвести до розставання.

Гороскоп Бика на 2022 рік для чоловіків

2022 рік стане суперечливим для чоловіків. При цьому ваша природна впертість дозволить впоратися з накопиченими труднощами і вийти з будь-якої ситуації з гідністю.

На роботі ви можете зіткнутися із заздрістю з боку недоброзичливців. Щоб не злити конкурентів, не показуйте своє справжнє ставлення до них, тоді конфлікти самі по собі згаснуть.

У сфері фінансів у вас все буде в порядку, ви не будете переживати про відсутність фінансів.

Чоловіки представники знака Зодіаку можуть зустріти цікаву дівчину, тільки якщо вони не будуть сидіти і чекати.

Сімейним бикам важливо знайти баланс між роботою і будинком. Експерти радять дотримуватися балансу, знаходячи час для близьких.

Що чекає в здоров'ї представників знака

Фахівці стверджують, що в році Тигра у вас не буде серйозних проблем зі здоров'ям. Важливо вести активний спосіб життя, не сидіти на місці.

Не слід забувати про відпустку, адже через стреси і переживання у вас можуть бути нервові зриви.

Можете сміливо експериментувати зі своєю зовнішністю. Наприклад, додати в гардероб нетипові для вас речі або пофарбувати волосся в новий колір.