Гороскоп на серпень 2020 для кожного знака Зодіаку: найповніший прогноз астрологів

Гороскоп 2020 (фото: pixabay)

Гороскоп на серпень 2020 розкриє для всіх знаків Зодіаку, що зірки готують їм у всіх сферах життя

Гороскоп на серпень 2020 обіцяє багато сюрпризів і змін в любові, грошах, кар'єрі, роботі, відносинах з близькими і здоров'ї. Астрологи розповіли, до чого готуватися всім знакам Зодіаку в останній місяць літа та дали кожному з них слушну пораду. Втім, для декого серпень стане не найкращим часом, який захочеться швидше пережити і забути.

Кого чекає фінансова стабільність, а кому вдасться заробити? А для кого неприємним сюрпризом стануть незаплановані витрати? Хто захоче закохатися і зробить це? А кому доведеться розірвати стосунки, які віджили своє? Кому зірки обіцяють міцне здоров'я і бадьорість духу, а кому варто відлежатися і бажано у моря?

Про все це і про багато іншого - читайте в нашому найповнішому гороскопі для всіх знаків Зодіаку.

Овен

Овни ризикують переоцінити свою значимість і в підсумку можуть залишитися з носом. Але якщо ви забудете про свою гордість і залишите в стороні лицемірство, то місяць проведете на коні. Астрологи рекомендують провести Овнам цей період, як захоплюючу й пізнавальну гру. У серпні удача повернеться сміливим, рішучим і наполегливим, але одночасно самокритичним Овнам. Про це пише mirkosmosa.

Сім'я і відносини

У серпні ви потонете в любові, пристрасті і емоції. Закохані Овни захочуть звернути гори і здійснювати заради коханих вчинки, на які раніше не наважувалися. Крила любові дадуть їм неймовірну енергію, яку вони направлять в потрібне русло і досягнуть високих результатів у багатьох сферах життя. Самотні Овни отримають шанс на цікаве знайомство, а сміливці навіть зроблять пропозицію другій половинці, і не помиляться.

Здоров'я і спосіб життя

У серпні Овни будуть бадьорі духом і веселі, з фізичним здоров'ям все буде на висоті. Проте астрологи рекомендують виділяти час на повноцінний відпочинок. Сильних фізичних навантажень варто уникати - досить ранкової зарядки і прогулянки перед сном. У цей період вам показані банани, цитрусові, горіхи.

Кар'єра і фінанси

Овнам варто навчитися планувати час, інакше можуть виникнути неприємності, адже вам складно буде встежити за графіком. Виконуйте свою роботу старанніше і не виходьте за дедлайн. У фінансовому плані все буде нестабільно. Марнотратство призведе Овнів до дірки в гаманці і великих боргів. Фахівці радять не розкидатися грошима в серпні й чітко планувати всі витрати. Але в кінці місяця ситуація з фінансами налагодиться.

Телець

Останній місяць літа для Тельців стане самим мирним і спокійним часом в році. Ви будете занурені в сімейну ідилію. Та й на роботі все буде складатися якомога добре. Астрологи радять Тельцям вдосталь насолодитися білою смугою і запастися приємними спогадами. До тих Тельців, які вміють дякувати за те, що у них є, небеса будуть прихильні.

Сім'я і відносини

Сімейні Тельці зануряться в побут. Якщо вдома накопичилося багато невідкладних справ, ви будете зайняті весь залишок літа. Багато Тельців нарешті наважаться поговорити зі своїми другими половинками, висловити накопичене невдоволення і обговорити моменти, які вас не влаштовують. Астрологи радять не боятися розповісти партнеру про все, що у вас на душі.

Здоров'я і спосіб життя

У серпні Тельці будуть погано себе почувати. Сходіть на обстеження, але не до одного лікаря, а вислухайте думку кількох. Існує ймовірність лікарської помилки, яка може привести до неприємних наслідків. У серпні рекомендується перевірити роботу шлунково-кишкового тракту і серцево-судинної системи. Можуть дати знати про себе хронічні захворювання. Рекомендується більше вживати в їжу овочі, зокрема капусту, огірки та кабачки.

Кар'єра і фінанси

Колектив буде сприяти особистісному зростанню і ви нарешті почнете пожинати плоди. Вас цінує керівництво, а колеги поважають. Але не варто розслаблятися і зупинятися на досягнутому, продовжуйте в тому ж дусі і додайте в роботу креативу. У багатьох Тельців з'являться нові джерела заробітку. Зірки гороскопу кажуть, що в цей період ви не будете відчувати проблем з грошима. Але тринькати не варто.

Близнюки

Серпень для Близнюків обіцяє бути позитивним, творчим, пізнавальним. Ви несподівано для себе потягнетеся до нових знань. З величезним інтересом будете досліджувати не тільки зовнішній світ, але і самого себе. Астрологи радять вам, нарешті, вирішитися і почати втілювати в реальність плани, які ви склали багато років назад. В останніх числах серпня Близнюків чекають позитивні зміни, залиште минуле в минулому.

Сім'я і відносини

В першу половину місяця Близнюки будуть займатися рутинним побутом. Ні про яку романтику поки не може бути й мови, тому зосередьтеся на побуті - відремонтуйте шафу, переклейте шпалери. В останні дні літа побудьте добрим батьком чи мамою, дозвольте малюкам пустувати і бешкетувати. Сімейні Близнюки досягнуть повного взаєморозуміння з партнером. Якщо Близнюк самотній, то незабаром його статус зміниться. Жінки-Близнюки будуть оточені увагою кількох шанувальників, можливо, один з них стане вашим чоловіком.

Кар'єра і фінанси

Погану службу послужить ваша природна балакучість і тяга до пліток - можете стати героєм пересудів. Якщо не хочете фігурувати в плітках, стежте за своїм язиком. Астрологи радять Близнюкам не розповсюджуватися про свої плани і поточні проєкти, інакше хтось може використовувати їх для власного просування. Займіться доопрацюванням старих справ і упорядкуйте документи. В кінці місяця вам належить довести начальству, що ви варті своєї посади.

Здоров'я і спосіб життя

Близнюків в серпні будуть мучити проблеми зі шлунком. Зараз саме час відвідати гастроентеролога, який розпише вам дієту. Зверніть увагу на шкіру, яка також постраждала від проблем шлунково-кишкового тракту. В кінці місяця багато представників знаку будуть відчувати нервове напруження. Справитися з емоційними перевантаженнями допоможуть спа-процедур, прогулянки і здоровий сон.

Рак

В останній місяць літа Раки будуть налаштовані войовничо до навколишнього світу. Побутові проблеми, поточні робочі справи будуть неприємні вам, і ви спробуєте втекти від усього, що доставляє вам незручності. Зірки обіцяють Ракам доленосний час. Події, які будуть відбуватися з вами, змінять все подальше життя. В кінці серпня Раків накриє хвиля оптимізму. Вас чекають приємні зустрічі з давніми друзями і знайомства з цікавими людьми.

Сім'я і відносини

Жінки-Раки в серпні будуть надто імпульсивні. Багато представниць знака виявляться в життєвому тупику і допомогти їм розставити орієнтири зможе тільки коханий чоловік. Самотні Раки, у яких відносини тільки зав'язуються, мають всі шанси на тривале і серйозне продовження вашої романтичної історії. Тверезо оцінюйте ваші відносини. У серпні родичам потрібно ваша допомога, а також доведеться з'ясовувати відносини з домочадцями.

Здоров'я і спосіб життя

Не перенапружуйте серцево-судинну систему. Якщо ви ходите з тренажерний зал, то поки почекати з кардіо тренуваннями. Їжте більше фруктів і овочів, відмовтеся від їжі, в якій багато холестерину. При проведенні косметичних процедур будьте обережні, бо велика ймовірність алергічних висипань. Раки, які мають проблеми з сечостатевою системою, повинні пройти обстеження, бо "болячка" неочікувано загостриться, що може довести до лікарні.

Кар'єра і фінанси

Раки можуть очікувати збільшення зарплати. Підтримки від коханих людей чекати не доведеться, а ось випадкові знайомі і колеги раптом запропонують допомогу. Скористайтеся нею, тому що поодинці з проблемами ви не впораєтеся. На роботі буде панувати напружена обстановка, яка може привести до звільнення. Однак втрата колишньої роботи зовсім вас не засмутить, а навпаки послужить поштовхом для постановки нових кар'єрних цілей. Серпень для Раків стане часом серйозних змін - зараз самий момент будувати плани на наступну п'ятирічку.

Лев

В кінці літа Левам доведеться багато спілкуватися. Вам захочеться давати поради, навчати чогось, проявляти увагу до всіх, хто вас оточує. Серпень - ідеальний час придумати плани на найближчий рік. Леви в серпні стануть будівельниками свого щастя. Будуючи плани на майбутнє, не забувайте про своїх близьких, кожному члену сім'ї повинно вистачити місця у вашому житті.

Відносини і сім'я

У серпні Леви вирішать захочуть провести відпочинок разом з родиною. Ідея спільного відпочинку згуртує членів сім'ї, а ваш авторитет стане незаперечним. Одиноким Левам зірки не обіцяють нових романтичних знайомств, проте їм все ж не доведеться нудьгувати на самоті. Цілком ймовірно ви випадково зустрінете свою перше кохання, до якого у вас знову спалахнуть почуття.

Здоров'я і спосіб життя

У серпні зірки радять Левам контролювати свої емоції і не засмучуватися через дрібниці. Ви будете відчувати безпричинний страх, станете недовірливим. Будь-який хворобливий прояв ви порахуєте серйозною і навіть смертельною недугою. Розслабитися і відволіктися допоможуть вилазки на природу, прийняття ванн з ефірними оліями, зустрічі з людьми, з якими ви відчуваєте себе спокійно. А ось в кінці місяця ви відчуєте прилив енергії.

Кар'єра і фінанси

В останній місяць літа астрологи радять Левам спробувати себе в новій справі. Ваших знань вистачить з лишком на ведення серйозного проєкту, який раніше був вам не по зубах. На роботі керівництво звалить на вас купу справ, з якими ви успішно розберетеся. А ваша працездатність буде високо оцінена, так що чекайте грошову премію або підвищення. В кінці місяця Левам доведеться значно витратитися на побутові потреби. Однак витрати будуть приємними. В цілому в плані кар'єри і фінансів для Левів місяць вельми сприятливий і плідний.

Діва

Діви в серпні постануть зовсім в іншому амплуа - в них раптом прокинеться легковажність, властиве знакам повітря. Відкритість, товариськість і дитяча наївність допоможуть вирішити будь-які проблеми. Успіх очікує творчих Дів. Пробуєте ви свої сили в літературі або живопису - в будь-якій сфері мистецтва для вас відкриються небачені досі перспективи.

Відносини і сім'я

Цілком можливо, що Діва почне вести подвійне життя. Може з'явитися коханець, який навіть зможе відвести вас з сім'ї. У тих Дів, які не пішли "наліво", серпень буде супроводжуватися постійними сварками з чоловіком або дружиною. Ви будете нишком руйнувати сім'ю, докопуючись до кожної дрібниці до свого партнера. У підсумку досягнете того, чого хотіли - розриву відносин. Самотні представники даного знаку, найімовірніше, зустрінуть людину, з якою вирішать пов'язати долю. Спочатку нові відносини не будуть здаватися серйозними, однак зовсім скоро зрозумієте, що вас пов'язує не тільки інтимна близькість, а щось більше.

Здоров'я і спосіб життя

У серпні зірки радять Дівам перевірити печінку і шлунково-кишковий тракт. Якщо цього не зробити, велика ймовірність розладу травлення, загального пригноблення організму. Фізичні навантаження Дівам в серпні протипоказані - велика ймовірність, що ви зірвете спину.

Кар'єра і робота

Кінець літа Діви проведуть в ступорі. Рухатися далі, робити нові подвиги вам не дадуть зобов'язання, які ви досі не виконали. Відносини з керівництвом будуть не з кращих. Зараз саме час сховатися з очей шефа, тому самим розумним буде взяти відпустку на кілька днів. Велика витрата грошей очікується в кінці місяця. До речі, тоді ж вас займуть побутові питання, які не потерплять зволікань.

Терези

Творчі представники знака зодіаку будуть в серпні на висоті. Всі ваші плани та ідеї будуть легко втілені в реальність. В цей плідний період варто спробувати себе в абсолютно нових амплуа. Якщо вас не влаштовує ваша робота, то пора задуматися про отримання другої вищої освіти. Методом проб і помилок ви знайдете собі нове покликання. До кінця місяця на вас навалиться багато справ, пов'язаних з домом і близьким оточенням.

Відносини і сім'я

У спілкуванні з обранцем гороскоп радить бути гранично чесним - це допоможе зберегти поки ще тендітні відносини. Якщо відчуваєте, що скоро вибухнете через недомовленості, постарайтеся виплеснути накопичені емоції в тренажерному залі або басейні. Якщо ваш сімейний союз вже давно тріщить по швах, то останні дні літа - саме час остаточно розставити всі крапки над "i" і мирно розійтися. Одиноким Терезам не так-то просто буде завести нові відносини. Вам буде здаватися, що в світі немає людини, яка гідна бути поруч з вами - не "прогавте" справжню любов в гонитві за ідеалом.

Здоров'я і спосіб життя

У серпні Терези можуть розучитися контролювати свої емоції, за що поплатяться душевним розладом. Щоб не впасти в депресію, швидше за все, доведеться приймати заспокійливі засоби. Останні дні літа поспостерігайте за роботою печінки і жовчного міхура. Можливо, збої з боку цих органів уже раніше траплялися, але ви наївно вважали, що все само по собі пройде.

Кар'єра і робота

У серпні Терези відкриють в собі талант черпати зі спілкування з людьми необхідну інформацію і потім використовувати її в роботі. Вам слід пам'ятати, що конкуренти не дрімають, і можуть випередити вас. Працюючи з документацією, перевіряйте достовірність інформації - велика ймовірність обману. Зосередьтеся на вирішенні своїх справ замість того, щоб постійно допомагати всім колегам.

Скорпіон

Скорпіонам в серпні доведеться добре постаратися, щоб домогтися успіху і в сімейному житті, і в кар'єрі. Підходьте до вирішення питань творчо, з ноткою самоіронії - зараз не час для негативних думок і самобичування. Вам представитися шанс для знайомства з впливовою людиною, яка змінить ваше подальше життя.

Відносини і сім'я

Скорпіони отримають можливість знайти собі багатого супутника життя, або ж закрутять курортний (службовий) роман. Астрологи пропонують сімейним Скорпіонам зробити своїй другій половинці сюрприз або приємний подарунок. Така увага з вашого боку виведе ваші відносини на новий рівень. В кінці місяця Скорпіонам буде не до романтики через завантаженість на роботі. І хоча партнер зрозуміє вашу втому, все ж постарайтеся не відсувати особисте життя на другий план.

Здоров'я і спосіб життя

Скорпіони будуть відчувати емоційне перевантаження. Відновити душевний баланс допоможуть прогулянки на свіжому повітрі, ігри з дітьми, зустрічі з друзями. Якщо у вас раніше спостерігалися проблеми з органами дихання, зараз саме час відвідати морське узбережжя. Скорпіони повинні бути обережні при поводженні з електроприладами, велика ймовірність отримання опіків. Вам також рекомендується зайнятися фігурою - перегляньте своє харчування.

Кар'єра і робота

Серпень - сприятлива пора для розвитку власного бізнесу. Успіх також чекає Скорпіонів, трудящих в сфері реклами, технологій і мистецтва. Якщо направити свою підприємницьку жилку в потрібне русло, то незабаром будете мати великий успіх. У серпні фортуна буде любити Скорпіонів. Начальство високо оцінить ваші старання і ініціативність, а перед колегами ваш авторитет злетить до небувалого рівня.

Стрілець

В Стрільці в серпні розвинуться такі якості як лідерство і ініціатива. Стрільці будуть почувати себе непереможними. Це відчуття значущості приведе їх до небувалих успіхів. Позитивна динаміка чекає представників знаку в особистому житті - романтичні знайомства, пристрасні романи, натовпи шанувальників. За фінансову сторону Стрільці можуть бути спокійні - фортуна цього місяця на їхньому боці.

Відносини і сім'я

У серпні Стрільці захочуть в сімейних відносинах розставити все по поличках. Між вами і вашою другою половинкою давно відчувається недомовленість, так ось настав час висловити один одному все, що накопичилося. Стрільці несподівано зрозуміють, що довгий час були відсутні в життя домочадців, від чого вони розперезалися. Вам доведеться включити "домашнього тирана", щоб встановити в будинку порядок і дисципліну. А ремонт в будинку чергуйте зі спільними заняттями спортом або походом в кафе - так буде веселіше всім.

Здоров'я і спосіб життя

Серпень - час всякого роду релаксу. Давно хотіли з'їздити на море? Або зайнятися йогою? А може бути мріяли про курс розслабляючого масажу? Кінець літа якраз для здійснення всіх ваших бажань. На фізичному здоров'ї сприятливо позначаться заняття спортом. Може дати збій підшлункова залоза. У серпні астрологи радять провести курс косметичних процедур, зробити нову зачіску і повністю змінити імідж.

Кар'єра і робота

Астрологи радять вам зменшити пиху в колективі, бо на роботі виникнуть справи, без допомоги колег які не вирішити. Однак будьте готові до того, що вам відмовлять у проханні через давню образу. У фінансових питаннях все неоднозначно. Ускладнення можуть виникнути через неправильно оформлені папери, несвоєчасного подання інформації. Тому в серпні не робіть ніяких грошових операцій, зокрема не вкладайте в валюту.

Козеріг

На початку місяця Козероги будуть витати в хмарах. В цей стан їх приведе випадкова зустріч зі старим знайомим або колишньої любов'ю. Серйозні починання, далекі поїздки, укладання контрактів в цей час краще не планувати. Будьте дисциплінованим водієм, оскільки будь-яка помилка може призвести до аварії. Починаючи з середини серпня Козероги відчують небувалий приплив сил, які вони направлять на досягнення поставленої мети. На їхнє здивування те, що раніше здавалося неможливим, вирішитися в лічені дні.

Сім'я і відносини

У серпні Козерогів чекає криза в родині. Астрологи кажуть, що цей період потрібно просто перечекати, бо якщо зациклюватися на дрібних сварках і розбіжностях, то, врешті-решт, це призведе до розлучення. Самотні Козероги будуть насолоджуватися підвищеною увагою з боку протилежної статі. Хоча ви будете багато знайомитися, все ж серйозних стосунків ні з ким з шанувальників побудувати не вдасться.

Здоров'я і спосіб життя

В кінці літа Козероги будуть вести розмірений спосіб життя. Ефективним в цей період буде похід до косметолога і стиліста. Тільки, перш ніж наносити косметику, проведіть тест, оскільки велика ймовірність алергічної реакції. В кінці місяця можуть виникнути проблеми з сечостатевою системою. Хворобу рекомендується не запускати, а тут же лікувати.

Кар'єра і робота

Козероги будуть весь серпень гарувати і змушувати старанно працювати інших. Упертість і наполегливість призведуть до загострення з колективом. Зірки рекомендують зменшити запал і проявити терпіння стосовно оточуючих. Будьте готові до розбору польотів з вищим начальством. Попри робочі труднощі, у фінансовій стороні все стабільно. Брати кредити на дорогі покупки зараз не варто, а ось розрахуватися з боргами - саме час. В кінці місяця Козерогів чекає несподіваний прибуток. Виникне спокуса купити щось дуже дороге, але ця трата буде зайвою.

Водолій

Водоліїв очікує досить напружена пора. Вам доведеться всім підряд доводити свою правоту. У цій суперечці ви, швидше за все, програєте, а нервів витратите на рік вперед. Багатьох Водоліїв чекають доленосні події. Причому вони можуть бути і в сімейному житті, і в робочому. У всьому, що з вами відбувається, знаходьте вигоду, ловіть потрібну "хвилю". Якщо ви навчитеся доводити почате до кінця, то багато ідей вдасться здійснити ще до закінчення літа.

Сім'я і відносини

Сімейне гніздечко для Водоліїв в серпні буде нагадувати поле бою. Постійні сварки, скандали, навіть можливо бійки будуть відбуватися протягом усього залишку літа. Родичі будуть дратувати неорганізованістю і неуважністю. Все, що ви зараз можете зробити, так це менше проводити часу з сім'єю і почекати, поки пристрасті трохи повляжуться.

Здоров'я і спосіб життя

В кінці літа Водоліям слід приділити увагу роботі серця і нирок. Зараз вам не слід перевантажувати серцево-судинну систему, а тому відмовтеся від інтенсивних занять в тренажерному залі. Не варто ігнорувати тривожні симптоми, інакше можете запустити хворобу. Серпень несприятливий для походів до косметолога. Намагайтеся якомога менше бувати серед великого скупчення людей. Зараз ваша імунна система ослаблена, вірогідний розвиток вірусних інфекцій.

Кар'єра і робота

Ваша робота безпосередньо пов'язана з діяльністю всього колективу. Однак ваша імпульсивність, напористість і твердолобість не дає вам з колегами стати повноцінною командою. Від цього страждає все виробництво. Зараз саме час проявити скромність і перестати вимагати від усіх і кожного занадто багато чого. У серпні не рекомендується міняти роботу або займатися оформленням серйозних документів. У фінансовій стороні вас чекає стабільність. Правда на премії та винагороди розраховувати не потрібно. Зараз не час купувати нерухомість, вкладати гроші в бізнес, брати кредити.

Риби

Кінець літа - саме час проаналізувати всі допущені вами промахи і зрозуміти, чому вони сталися. "Робота над помилками" допоможе надалі не допускати їх. У другій половині серпня Риб чекає неприємна звістка або подія. Можливо, у вас з'явиться сильний конкурент, який захоче позбутися від вас будь-яку ціну. Доведеться доводити своє місце під сонцем.

Відносини і сім'я

Не вимагайте від партнера доказів його кохання - він і так робить для вас більше, ніж ви того заслуговуєте. Настав час і вам показати коханій людині, на що ви заради неї здатні. Влаштуйте романтичний вечір при свічках чи сходіть в ресторан. У спілкуванні з родичами не тисніть на них. Знаходьте компроміс - це згладить гострі кути і зніме виниклу напругу.

Здоров'я і спосіб життя

До кінця літа Риби відчують дику втому. Разом з емоційним занепадом прийде та фізична втома. Неприємності зі здоров'ям підштовхнуть вас пройти повне діагностичне обстеження. Для зміцнення загального фізичного стану, більше приділяйте увагу різним активностям. Щоб бути в тонусі не обов'язково годинами просиджувати в тренажерному залі. Зараз з вас буде досить більше гуляти, висипатися і збалансовано харчуватися.

Кар'єра і робота

На роботі ви можете отримати певну нагороду за старання у вигляді просування по службі або підвищення зарплати. Якщо хочете змін - дерзайте. Будуйте нові масштабні плани, шукайте впливових партнерів, відкрийте свій бізнес, нарешті. Однак будуючи наполеонівські плани, тверезо оцінюйте свої можливості, інакше прогорить. У плані фінансів гороскоп рекомендує менше розтрачуватися на непотрібні речі. Зараз слід проявити економію.

Раніше в гороскопі Таро на серпень ми писали, які сюрпризи і зміни подарує нам залишок літа.

Також астрологи назвали знаки Зодіаку, до яких в серпні гроші самі прийдуть в руки.