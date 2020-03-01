Гороскоп на 1 березня: Ракам неймовірно пощастить, а Риб чекає нервування

Гороскоп 2020 на 1 березня для всіх знаків Зодіаку склали астрологи. Сьогоднішній день може стати вдалим для зміцнення стосунків із близькими, глибоких розмов та аналізу дій - в спокійній обстановці буде легше прийняти зважені рішення та оптимізувати стратегію на майбутнє. Зірки в перший день весни будуть на боці Овнів, Раків, Дів та Стрільців.

Кому ж буде не до відпочинку у вихідний? Кому доведеться у прощену неділю випробувати нерви на міцність і поринути у вир непередбачених турбот? Читайте в гороскопі на сьогодні, 1 березня.

Овен (21.03 - 20.04)

Для Овнів 1 березня стане сприятливим для відпочинку від напруги і занепокоєння. Цей день доречно присвятити зміцненню здоров'я, спокійним прогулянкам в душевній компанії та обговорення сімейних питань. Висока ймовірність вирішення старих "слизьких" питань з рідними та приятелями, досягнення консенсусу.

Телець (21.04 - 20.05)

Тельцям 1 березня, не дивлячись на вихідний, доведеться зіткнутися з турботами. Тут доречно виявити характерні для представників цього знака Зодіаку стійкість та завзятість, інакше на майбутньому тижні незавершені справи будуть вас гальмувати. Зірки віщують в цей день позитивний емоційний сплеск, який може бути викликаний добрими новинами щодо минулих питань та рішень.

Близнюки (21.05 - 21.06)

Для Близнюків сьогодні день обіцяє неабияку активність і "робочий" темп. Висока ймовірність якщо не більш раннього початку трудового тижня, то додаткових занять в неділю або домашні клопоти. Варто мобілізувати сили і бути відкритим для креативних рішень.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раків 1 березня може стати дуже вдалим у фінансовому плані: можуть повернути старий борг або ж дати корисну пораду щодо майбутніх інвестицій. Зірки радять дослухатися своєї інтуїції та рекомендацій людей, яким ви довіряєте. День здатний принести позитивні зміни.

Лев (23.07 - 23.08)

Левам перший день березня може підготувати нові неочікувані виклики, але труднощі буде простіше подолати завдяки швидкій реакції на них - не лінуйтеся, і тоді ніщо не завадить реалізувати ваші плани. 1 березня обіцяє стати емоційним і активним.

Діва (24.08 - 23.09)

Для Дів 1 березня стане весняним "оновленням душі" - зірки обіцяють відчуття натхнення, що дозволить знайти інтуїтивні рішення робочих питань. Крім того, день дуже вдалий для особистих справ і зустрічі з коханими, з якими ви хочете зв'язати свою долю - стосунки сьогодні можна перевести на рівень вище.

Терези (24.09 - 23.10)

Терези сьогодні можуть присвятити день робочим процесам в спокійній обстановці, забезпечивши якісне виконання завдань - такі турботи доречно розглядати як інвестиції в кар'єру. У представників цього знака Зодіаку висока вірогідність зрушень або важливих новин 1 березня, що обіцяє нові можливості.

Скорпіон (24.10 - 22.11)

У Скорпіонів перший день весни здатний поставити все з ніг на голову - астрологи попереджають про неочікувані виклики і високу ймовірність конфліктів. Сьогодні краще по можливості уникати спірних тем. Можуть бути несподівані зустрічі або візит гостей.

Стрілець (23.11 - 21.12)

Стрільцям 1 березня готує повноцінний вихідний, коли можна присвятити час релаксу і веселій компанії. День сприятливий для зустрічей, одноденних турів або зміни обстановки. Також цей початок весни може стати відмінним приводом кинути шкідливу звичку і знайти для себе нове хобі.

Козеріг (22.12 - 20.01)

Козерогам сьогодні доведеться понервувати - зірки обіцяють емоційний період з тривогами і турботами. Представникам цього знаку Зодіаку варто остерігатися інтриг та конфліктних тем. Краще абстрагуватися від нав'язаних іншими проблем і не піддаватися на провокації.

Водолій (21.01 - 20.02)

У Водоліїв 1 березня може стати насиченим і повним турбот, ймовірні додаткові роботи. Властиві цим знакам Зодіаку раціональність та гострий розум допоможе впоратися з усіма викликами - головне, зберігати спокій і тримати все під контролем.

Риби (21.02 - 20.03)

Рибам сьогодні зірки обіцяють нервування і зриви планів. 1 березня треба бути особливо обережними з грошима, а марнотратство і необдумані вкладення та покупки можуть серйозно негативно позначитися на найближчому майбутньому.

Успіх чекає сьогодні Тельців та Дів. Фінансові справи підуть вгору у Раків. В сім'ї та на особистому фронті все буде чудово у Овнів, Дів та Стрільців. Для трудових звершень 1 березня найкраще підходить Близнюкам, Левам, Водоліям та Терезам.

Раніше ми писали про те, що для більшості високосний рік стане початком важливих змін у житті, відкриє нові можливості та принесе щастя в особистому житті. Так, гороскоп на березень може стати дуже напруженим для багатьох знаків Зодіаку у перший місяць весни через вкрай невдалі дати.