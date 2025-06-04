Огороды под запретом? Украинцы будут удивлены, почему в Финляндии не выращивают овощи возле дома

Финляндия - страна с чистой экологией, большими территориями и любовью к природе. Казалось бы, что именно здесь должны цвести огороды, поскольку большинство населения живет в частных домах.

Но найти там огород или теплицу хоть в пригороде, хоть далеко в селах - дело непростое. Потому что финны не обрабатывают огороды возле дома и не выращивают свежую зелень, капусту и огурцы. И причин для этого есть немало.

Суровый климат и короткое лето

В Финляндии выращивание овощей - дело непростое. Сезон очень короткий, солнечных дней мало, а зима может длиться по полгода. Заморозки могут быть как в июне, так и в сентябре. Даже в теплые годы лето может быть или слишком дождливым, или наоборот - слишком сухим.

Добавьте к этому каменистые или болотистые почвы, и становится понятно: огород здесь - не в радость, а вечная борьба с природой. Для огорода необходимо специально завозить почву - а это дополнительные расходы.

Не хотят финны иметь дело и с теплицами, потому что из-за нехватки солнечного света и тепла, всю рассаду придется поддерживать электричеством, а это очень дорого.

Частный дом не означает "грядки"

Финны имеют особое отношение к дому. Частный участок для них - это не место для копания, а зона покоя и отдыха. Они не видят смысла тратить время и силы на выращивание овощей, если все необходимое можно купить в магазине без особых усилий.

Дача без картошки: что такое mökki

У многих финнов есть летние дома - mökki, где они проводят время в теплое время года. Но и там огородов практически нет. Люди приезжают не работать, а расслабляться, купаться в озере, сауниться и гулять в лесу.

Альтернатива - общественные сады

Тем, кто все-таки хочет что-то посадить, доступны так называемые allotment gardens - коллективные сады в городах. Человек арендует маленький участок, где может выращивать овощи без привязки к месту жительства. Это хобби, а не бытовая потребность.

В Финляндии нет огородов возле дома (фото: flickr.com/ela72)

А где финны берут свежие овощи?

Во-первых, супермаркеты: финские сети имеют постоянный выбор свежих овощей, в частности местного производства.

Во-вторых, фермерские рынки (torit), где фермеры продают сезонные продукты напрямую - часто дороже, но с гарантией качества.

В-третьих, в Финляндии работает система коробочных доставок свежих овощей прямо к двери - удобство превыше всего.

В Финляндии очень хорошо развито фермерское хозяйство и в крупных магазинах можно купить не только свежие овощи и фрукты, но и любые растения. Например, рассаду томатов и перцев уже с созревшими плодами.

Летом возле магазинов всегда есть специальные киоски, где продают клубнику, черешню, зеленый горошек, мед, молочные продукты. Покупка готового урожая значительно удобнее ухода за огородом. Именно поэтому возле домов финнов можно увидеть красивый газон, травку и цветы.

Еще одна традиционная привычка в Финляндии - сбор ягод и грибов. В этой стране много лесов, а поиски вкусностей - почти национальный вид спорта, потому что почти все финны летом и осенью охотятся на ягоды и грибы.