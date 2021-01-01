У містах України яскраво та незвично відзначили день народження Бандери: як це було

На честь 112-ї річниці з дня народження Степана Бандери, голови ОУН і одного з лідерів українського націоналістичного руху XX століття, українці традиційно провели смолоскипні ходи.

1 січня акції відбулися в різних містах країни, а взяли участь у них багато тисячі громадян. Як вшановували пам'ять Бандери в Києві, Дніпропетровську, Тернополі, Слов'янську, Полтаві, Херсоні та Львові - розповість і покаже Styler.

Відзначимо, що цього року віче пройшло у незвичайних умовах - його проходили в умовах карантину, і учасники заходів мали дотримуватися епідеміологічних правил, в тому числі й щодо соціальної дистанції. Ще однією унікальністю стало те, що крім української національної символіки в учасників маршу можна було побачити також і білоруську.

У багатьох містах в центі були посилені заходи безпеки, за правопорядком стежили поліцейські та нацгвардійці.

Смолоскипна хода в Києві

У столиці було на час проведення ходи в честь Бандери перекрито рух по вулиці Володимирській від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка.

Сама акція стартувала о 18:00 і тривала півтори години.

Учасники віче і ходи, крім патріотичних гасел, також співали пісні і вітали перехожих з Новим роком. Про це свідчить відео журналістів "5 каналу".

Загалом на віче зібралося більше тисячі людей. Захід пройшов спокійно, повідомлень про інциденти та порушення до поліції не надходило.

Відео: У Києві до дня народження Степана Бандери 1 січня провели Марш честі, гідності та свободи

Акція на честь Бандери у Львові

У Львові акцію до дня народження Степана Бандери почали ще вдень, а не ввечері, передали у прес-службі Львівської міськради.

Учасники велелюдного маршу поклали квіти до пам'ятника лідеру ОУН на площі Кропивницького.

Також відбулася спільна молитва за Україну.

Акція до дня народження Бандери у Львові 1 січня (фото: city-adm.lviv.ua)

Смолоскипна хода у Слов'янську

У Слов'янську Донецької області 1 січня провели смолоскипну ходу. Марш почався о 18:00 на Соборній площі. У ньому брали участь близько 200 людей, повідомляє "Східний варіант".

Такий захід на честь дня народження Бандери в місті провели вже вшосте.

Сьогоднішня акція проходила у супроводі поліції та нацгвардії.

Смолоскипний марш на честь Бандери у Слов'янську 1 січня (фото: v-variant.com.ua)

Акція на честь Бандери у Дніпрі

У Дніпрі вшановувати пам'ять провідника ОУН Бандери прийшли більше тисячі людей. Після зборів у "Парку ракет" біля будівлі Дніпропетровської ОДА та облради активісти пройшлися містом смолоскипною ходою, лунали пісні та привітання з Новим роком - передає "Медіапростір".

Відео: Акція з нагоди дня народження Бандери у Дніпрі 1 січня

Крім того, учасники акції провели імпровізований мітинг біля пам'ятника Шевченку.

Акція з нагоди дня народження Бандери у Дніпрі 1 січня (фото: mediaprostir.info)

Віче на честь Бандери Тернополі

У Тернополі з нагоди дня народження голови ОУН і лідера націоналістів провели багатолюдне віче. Про це передає t1news.tv.

Під час заходу біля пам'ятника Бандері представники місцевої влади виступали з урочистими промовами, також були нагородження керівників громадських організацій, покладання квітів.

Віче на честь Бандери у Тернополі 1 січня (фото: t1news.tv)

Смолоскипна хода у Полтаві

У Полтаві 1 січня провели марш зі смолоскипами. Захід відбувся з ініціативи ВО "Свобода" та за участю Полтавського відділення ВГО "Сокіл", повідомили на Facebook-сторінці партії.

Марш почався о 18:00 біля "Злато місто", проходив вулицею Соборності та завершився біля пам'ятника Івану Мазепі.

Учасники маршу несли запалені смолоскипи, прапори і скандували гасла.

Смолоскипний марш у Полтаві 1 січня (фото: poltava.to)

Мітинг у Херсоні

У центрі Херсона на день народження Бандери провели мітинг. Захід відбувся на площі біля кінотеатру "Україна", повідомляє Depo.Херсон.

У мітингу взяли участь представники політичних партій та громадських організацій націонал-патріотичного спрямування.

Цього разу не проводили традиційну для таких заходів смолоскипну ходу, але зовсім без смолоскипів організатори не обійшлися.

Мітинг на честь Банери в Херсоні 1 січня (фото: herson.depo.ua)

Раніше ми писали про те, що з'явилися спогади учасника Варшавського процесу про Бандеру в суді, який розповідали, що визнання лідера ОУН просто вражали.

Також повідомлялося, що в центрі Києва посилили заходи безпеки через марш на честь дня народження Бандери.