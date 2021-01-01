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У центрі Києва посилили заходи безпеки через маршу на честь дня народження Бандери

Київ, П'ятниця 01 січня 2021 18:36
У центрі Києва посилили заходи безпеки через маршу на честь дня народження Бандери
Фото: піший патруль поліції (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У центрі Києва посилили заходи безпеки. В місті сьогодні, 1 січня, проходить марш на честь дня народження одного з лідерів українського націоналістичного руху минулого століття Степана Бандери.

Про це повідомляє Національна поліція.

Через заходи тимчасово перекрито рух по вулиці Володимирській від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка.

Перед стартом маршу поліція і бійці Нацгвардії провели перевірку на наявність підозрілих речей або пакетів. Поліція діалогу та представники інших служб провели з учасниками заходу бесіду з метою попередження та недопущення правопорушень.

Також учасників маршу закликали дотримуватися карантинні заходи і не порушувати громадський порядок. Поліція і Нацгвардія буде супроводжувати маршу по всьому маршруту руху.

30 грудня повідомлялося, що у Київській області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода з участю восьми автомобілів. В результаті аварії постраждали дві людини.

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