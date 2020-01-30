В містах України пропав мобільний зв'язок: що сталося

В декількох містах України пропав мобільний зв'язок у користувачів оператора "Київстар". Користувачі з Дніпра, Кривого Рогу, а також в столиці поскаржилися на серйозні перебої зі зв'язком. У деяких користувачів пропав також мобільний інтернет.

На сході України мешканці скаржаться, що неможливо здійснити дзвінок – після першого гудка дзвінок скидається. Проте, користувачі відзначають, що зв'язок зник не у всіх абонентів.

У Києві частина абонентів не може скористатися мобільним інтернетом, а частина – повідомляє, що мобільний оператор працює без перебоїв.

На заході України з проблемами зі зв'язком зіткнулися мешканці Львова та області. Місцеві мешканці залишилися без зв'язку або частково з доступом до мобільного оператора більш ніж на одну годину.

Як повідомляють в технічній службі "Київстару" стурбованим клієнтам, в роботі мобільного оператора дійсно виникли перебої. У деяких користувачів міг бути відсутнім доступ до мобільного зв'язку, а також доступ до інтернету в період з 11:30 до 12:30 у зв'язку з технічним збоєм обладнання.

Як запевняють співробітники технічної підтримки, фахівці вже працюють над усуненням неполадок і обіцяють повернути доступ найближчим часом. Варто відзначити, що окремим користувачам повідомляють про те, що зв'язок повернеться до 14:00, а деяким пообіцяли тільки до 15:00.