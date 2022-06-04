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У містах України євреї готуються зустрічати Шавуот 5782: як відзначають свято

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Субота 04 червня 2022 08:18
У містах України євреї готуються зустрічати Шавуот 5782: як відзначають свято Фото: єврейські громади України готуються відзначати свято Шавуот (unsplash.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні єврейські громади проведуть у різних містах релігійні святкові заходи, приурочені до великого юдейського свята дарування Тори на горі Сінай - Шавуот 5782.

Про це передали на сайті Об'єднаної єврейської громади України.

Релігійні урочистості відбудуться у кількох обласних центрах нашої країни, зокрема у синагогах у Харкові, Вінниці, Ужгороді, Запоріжжі, Кропивницькому, Одесі, та в інших великих містах, у тому числі у Кривому Розі.

Традиційно в ці святкові дні в юдаїзмі заборонена робота, час присвячують молитвам, святкова трапеза зазвичай включає молочну і борошняну їжу (часто млинці з сиром) і мед. У синагогах України читатимуть 10 заповідей, молитви, відвідувачам готують частування.

Цього року в Україні та інших країнах поза Ізраїлем Шавуот відзначатиметься відразу після Шаббата, тобто з вечора суботи, 4 червня, і по вечір понеділка, 6 червня. В Ізраїлі ж - тільки з вечора 4 червня по вечір 5 червня.

Напередодні головний рабин Києва та України Моше Реувен Асман у своєму відеозверненні про Шавуот розповів історії дарування Тори, а також побажав повної та якнайшвидшої перемоги.

Про традиції свята напередодні Шаббата та Шавуота опублікував відеозвернення і рабин Харкова Мойше Москович.

Шавуот - свято дарування Тори, тобто морального закону, вільному єврейському народу. Він відзначається 6-го числа єврейського місяця "сіван" і є в Ізраїлі вихідним днем.

На івриті слово "шавуот" означає "тижні" - сім тижнів, відлік яких починається з другого дня Песаха. За переказами, в цей день Мойсей отримав на горі Синай скрижалі Завіту з десятьма заповідями.

Як і багато інших єврейських свят, Шавуот відзначає не тільки певну історичну подію, а й початок нового сезону року, завершення чергового сільськогосподарського циклу. Шавуот святкувався на початку сезону жнив пшениці.

До речі, в наступному, 2023-му році свято Шавуот 5783 (число означає рік за юдейським календарем) припаде вже на іншу дату - на 26 травня.

Нагадаємо, раніше ми показували фото і відео, як єврейські солдати, які в тому числі в лавах ЗСУ воюють проти російського загарбника, святкували Песах цього року (відзначався з 15 по 23 квітня).

Додамо, у березні в інтерв'ю РБК-Україна головний рабин Києва Моше Асман висловився про вторгнення РФ, розвінчав фейки кремлівської пропаганди та прямо назвав військову агресію Москви злочином проти людяності.

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