Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"

Про гуманітарну допомогу постраждалим від російської агресії, пропаганду РФ, паралелі з Другою світовою, вигаданих "неонацистів" в Україні, закрите небо – в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів головний рабин Києва та України Моше Реувен Асман.

Одна з головних тез, якими Кремль намагається виправдати своє вторгнення в Україну – нібито захоплення влади в країні якимись "неонацистами". Що за визначенням мало б означати репресії та геноцид за національною та релігійною ознакою, в першу чергу – єврейської громади.

Але за словами головного рабина Києва та України Моше Реувена Асмана, українських євреїв ні від кого і ні від чого звільняти не потрібно, і ніякої "нацистської держави" тут немає і близько. А обстріли мирних українців російськими військами йому самому нагадують знайомі з радянського дитинства історії про Другу світову війну. Російську агресію він прямо називає злочином проти людяності.

– Ви зараз перебуваєте в Києві, я так розумію?

– Я перебуваю в Україні. Я зараз займаюся деякими справами, про які я не хочу говорити зараз. І поступово я буду це викладати, але я ніколи не хочу, щоб всі говорили, де я перебуваю. Природно, я перебуваю в Києві і поруч з Києвом, і в інших місцях, для того щоб зробити все, щоб допомагати людям.

– Скажіть, яка в цілому гуманітарна ситуація там, де ви знаходитеся, зокрема, в Києві? Ви бачите, що стає краще або гірше, чи налагоджується постачання міста, функціонування міських служб?

– Я вам скажу чесно, я перебував весь цей тиждень в Анатівці біля Києва. Там ситуація правда була важчою, бо кругом йшли бої, Ірпінь, Буча, гарячі точки. Кожен день і ніч вибухи, і ми там весь час приймали сотні, сотні людей: людей похилого віку, жінок, дітей. У нас була база перехідна, звідти їхали автобуси, я думаю, що тисячі, а може бути, вже десятки тисяч ми змогли евакуювати.

Як ви знаєте, це небезпечно, тому що не дають гуманітарний коридор. Не можу зрозуміти чому. Це так страшно, іноді під вогнем евакуюються люди. Я потім приїхав до Києва. У Києві я займаюся з волонтерами, які привозять їжу, медичні препарати, бабусям, дідусям, які лежать вдома. Багато з них – важкі лежачі, яких покинули доглядальниці, які теж повинні рятувати свою сім'ю, і просто люди залишилися приречені на смерть. Цим ми займаємося, волонтери наші, теж не так багато їх зараз, не кожен готовий ризикувати. Цим я займаюся, але, звичайно, дуже багато чого не вистачає.

Зараз я займаюся тим, щоб доставили гуманітарну допомогу з Європи, з Ізраїлю, продукти, медикаменти і все що потрібно. Багато дуже логістики. Сподіваюся, що зараз ми розгорнемо на кордоні військовий госпіталь, з ізраїльською лікарнею вдалося домовитися, це ось нове, що зараз сталося.

Це буде велика справа, там можна буде лікувати людей. Вони за свій рахунок все це будуть робити і розіб'ють госпіталь, і наповнять всім, чим треба, і все оплатять. Головне – рятувати життя людей, які зараз так потрібно рятувати.

Я також контролюю, регулюю питання з евакуацією людей. Теж дуже велика логістика. Я навіть проїхав по маршруту, подивився, і бачу, як страждають люди в дорозі, в нікуди вони їдуть, і теж є теж покинутих багато серед них. Багато організацій займаються допомогою, але багато людей покинуті, і просто гуманітарна катастрофа якась.

Я навіть сьогодні не можу розповісти, що тут відбувається і куди кидатися, розумієте, мені телефонують з ранку до ночі люди: врятуйте мене, я в Харкові, у мене будинок розбомбили. А як врятувати?.. Дуже велика логістика цього, і не все можливо. Люди в Бучі, в Ірпені під руїнами, їх не вивезти. І що робити? Я відправив когось рятувати. Його обстріляли російські війська. Страшно.

– Ви згадали про розгортання госпіталю. Тобто, виходить, що держава Ізраїль разом з єврейською громадою розбиває госпіталь на території країни, яку суміжна країна намагається "денацифікувати", яку вона називає "неонацистською" державою, всю верхівку цієї країни, по суті, весь народ цієї країни називають "нацистами". Як в цілому могло так вийти, що в "нацисти" записали по суті всіх жителів України?

– Російська пропаганда – це страшна річ. Те, що вони зробили з людьми – вони їм промили мізки так, як промивали в нацистській Німеччині перед війною. Тобто, люди зомбовані, люди на чорне говорять біле, люди не хочуть слухати і не хочуть вірити в факти, в те, що відбувається.

До речі цікавий факт я вам скажу: у мене теж були мої знайомі деякі, які були зомбовані цією пропагандою, які перебували тут в Україні, в Києві і яким нічого не можна було пояснити. Вони теж з дерев'яними очима якусь нісенітницю несли про нацистів, які тут навколо них. І ось зараз, коли почалася війна, деякі ці люди записалися в тероборону. Я навіть в шоці: а як це? Кажуть, у нас очі відкрилися, коли вони побачили своїми очима, що тут відбувається, який кошмар.

Ви бачили в Фейсбуці звернення бабусь, дідусів, які в тій війні постраждали і зараз евакуюються в нікуди (мова про це відео, – ред.). Євреїв вони йдуть "рятувати", або росіян – так росіяни, які живуть тут, вони всі за Україну! Це все пропаганда, це все страшні речі, за це їм доведеться відповідати.

– Як ви думаєте, сам російський народ, якому зараз до того ж відрізають активно доступ до якихось альтернативних джерел інформації, в принципі зможе колись прозріти і зрозуміти, що в Україні немає ніяких неонацистів, яких треба винищувати, і що російська влада по суті веде свою країну в прірву на величезній швидкості прямо зараз?

– Мені так здається, що вони зараз почнуть розуміти. Ви знаєте, головне, щоб не було пізно. Коли німці після жахливої війни і руйнувань які вони зробили, жахів, вбивств, вони потім прозріли і досі вони їх мучить совість, вони намагаються очиститися. І звичайно, не розуміють, як же їх змогли так обдурити.

Я вважаю, що кожна людина відповідальна за те, що її дають зомбувати. Вже за часів Сталіна, коли вбивали мільйони людей ні в чому не винних, інші сиділи і скандували: смерть шпигунам якимось! Потім їх розстрілювали, потім тих розстрілювали ... Один раз вже таке було, і один раз вже обпеклися. Коли вдруге нічого не вивчили, починають того ж вбивцю Сталіна, страшного вбивцю, героїзувати, якраз вчора або позавчора відзначали його смерть – це вже не жарти. Люди повинні вчитися на помилках, коли другий раз не вчаться ... мені навіть шкода. Не те, що шкода, а бог цього не пробачить.

– Ви самі проводите паралелі між нинішніми подіями і подіями Другої світової війни. Чи правильно говорити, що Володимир Путін – це такий Адольф Гітлер 21 століття? І те що він робить, це те, що робила Німеччина в сорокових?

– Я не хочу робити гучних заяв. Те що я бачу в Києві... а в Харкові взагалі – я тільки що спілкувався з Харковом, там центру немає, там розбомбили центр просто. Вони бомбили мирних жителів

Те, що загрожують ядерною зброєю всьому світу – це що таке, це нормально?! Весь світ об'єднався сьогодні, весь прогресивний цивілізований світ об'єднався проти того, що вони творять. Я це своїми очима бачу і не можу повірити в те, що я бачу – це те, що я читав в книгах про війну. Те що писали: велика вітчизняна війна, Москва, Київ були в їжаках протитанкових – і тут я їду по Києву, і у мене серце кров'ю обливається.

Танки йдуть, танки стріляють - я думаю: це "Тигр", "Пантера"? У мене відразу асоціації з дитинства, якісь німецькі танки? І раптом це російські. Я очі протираю, Я кажу: що ж ви робите, що ж ви зносите Ірпінь, Бучу, Ворзель, Гостомель?!.

Люди біжать, не знають, куди тікати. Мені дзвонять, плачуть люди з усього світу, з Ізраїлю дзвонять люди: там батьки у нас, врятуйте, будь-які гроші заплатимо! Я кажу: а ніяк не врятувати. Ось відправив я машину рятувати, а його обстріляли з кулемета, і він поранених вивозив і ледве-ледве пішов від цього. І я не можу посилати туди рятувати, тому що це небезпечно для життя.

Це злочин проти людяності. Може, якби я був у Росії, я б теж не повірив. Але людям пояснюєш, пояснюєш, а вони не вірять. Слухайте, це вже співучасть у злочині, коли вони не вірять.

– Але ви думаєте, що все-таки повірять?

– Після мого емоційного виступу, дуже багато людей в Росії отримали це звернення, мені почали дзвонити люди, які не дзвонили раніше або які були зомбовані. Але у них почало прорізатися, вони почали розуміти, почали говорити: ми розуміємо, але ми боїмося. У них залізна завіса опускається страшно. Мені шкода їх, звичайно, як людей, у них там зараз знову Радянський Союз насувається, від якого ми позбулися, з яким я боровся.

Коли я був ще молодою людиною в Ленінграді, виступав проти цього Союзу і хотів виїхати звідти, але мене не відпускали, мене КДБ допитувало... І ось якесь дежавю таке. Я вважаю, що це ненадовго, я вважаю, що Всевишній допоможе. У нас зараз місяць адар, коли Аман хотів знищити єврейський народ (у Старому Завіті - царедворець перського царя, – ред.), І були великі чудеса. Я зараз молюся, щоб Всевишній зробив чудеса, щоб у людей відкрилися очі, щоб у царів – теж. Сказано: серце царів в руках Всевишнього. Щоб кров не лилася, коли хтось, щоб свої амбіції доводити, бомбить і стирає з лиця землі міста.

У нас бабусі, дідусі лежать, ми їх евакуювати не можемо, знайти їжі, у нас тут ніде ховати. У нас похоронне товариство єврейське знаходиться в Києві. До цього кладовища не дістатися, до того кладовища не дістатися, що нам робити? У нас єврейський закон. У мене слів немає, розумієте.

Я не займаюся політикою, ніколи не займався, я займаюся гуманітарними справами. Але тут це вже не політика, це порятунок людей, і той хто мовчить – це співучасть у військовому злочині. І доведеться за це відповісти колись, сподіваюся, скоро.

– У багатьох ваших російських друзів і знайомих, напевно, був якийсь когнітивний дисонанс, коли їм розповідають про "денацифікацію", "нацистів" та інше. А ви як лідер української єврейської громади – ви на цьому боці і ви не бачите цих "нацистів"? І що ви не чекаєте ніяких "визволителів", вас немає від чого звільняти?

– Так, я весь час кажу: не треба нас звільняти, євреїв не треба звільняти. Я думаю, що росіян тут теж не треба звільняти, тому що вони нормально живуть і не хочуть "звільнення". Більшість росіян тут за Україну.

Я думаю, зараз у президента Зеленського стовідсоткова підтримка, включаючи багатьох росіян, які тут живуть. Я з ними спілкуюся і вони не хочуть, щоб їх звільняли. Не треба звільняти, Звільніть себе від телевізора свого, від того, що вам втюхують в голову. Зробіть себе вільними людьми і давайте нормально жити. Гинуть багато російських хлопців, які приїжджають сюди, яких закидають сюди гарматним м'ясом і які не знають, куди вони їдуть.

Вони стріляють по мирному населенню. Навіщо вони приїхали, для чого? Вони потім кажуть: ми не знаємо, нам сказали, ми не знали, куди ми їхали. Мені шкода, що їх як гарматне м'ясо сюди, у них немає ніякого стимулу тут воювати, проти братнього народу.

Через те, що хтось каже, що тут нацисти? Які нацисти? Жодна навіть націоналістична партія не увійшла до парламенту. Які нацисти? Президент єврей, в парламенті багато євреїв – які нацисти? Тут є демократично обраний уряд, парламент, постійно обираються, то один президент, то інший. Як можна було б у нацистській державі обрати іншого президента? Це був би диктатор, який би не переобирався ніколи. А тут був один президент, другий президент, третій. Тут демократична держава, і можна вільно говорити. Я навіть своїм колегам кажу:ви знаєте, тут я можу говорити за президента, проти президента.

– Зараз одна з головних, якщо не найголовніша вимога українців до Заходу - це закрите небо. На Заході кажуть, що це призведе до ескалації конфлікту, що НАТО вже буде втягнуто повністю, ще більше жертв, ще більший масштаб війни та іншого. Як вам такі аргументи?

– Те, що може врятувати людей – це треба робити. Я вчора по центральному ізраїльському радіо 15 хвилин говорив, весь Ізраїль мене слухав. Я сказав: продайте Україні "Залізний купол" або інші засоби захисту – я не кажу нападу. Я розумію складність Ізраїлю: Сирія, Іран, у Ізраїлю є свої інтереси. Я все розумію. Але продайте засоби захисту, те що захищає мирне населення, "Залізний купол", щоб не падали на міста ракети, щоб люди не вмирали.

Потрібно це зробити, закрити небо, щоб не бомбили літаки. Я бачив ці літаки, я бачу бомбардування. Чернігів бомблять, Київ бомблять. Як у 41-му році. "Київ бомбили, нам оголосили, що почалась війна" – я ж пам'ятаю це з дитинства. Що це таке? Я протираю очі і думаю, що я уві сні. Я не готовий, щоб мені промивали мізки, і потрібно себе поважати, щоб не промивали. Я вважаю, людина яка себе поважає, не дає собі промити мізки, щоб бути співучасником злочину.

– Але ви думаєте, що Захід все-таки вдасться переконати?

– Я не знаю, я не знаю. Звичайно, потрібно закрити небо, звичайно, потрібно зробити все, щоб врятувати Україну, врятувати жителів України. Я говорю зараз про гуманітарні справи, порятунок мирного населення. Та й солдатів шкода. Вони теж люди. І українські солдати і російські – люди. Вони посилають солдатів на забій просто, не говорять правду.

Дивіться, мені шкода людей, які гинуть, які стають інвалідами. Це живі люди. Там хтось сидить жирний де-небудь, дивиться телевізор і сміється. А тут люди стають інвалідами, втрачають близьких, діти стають сиротами, це не жарти.

Мені особисто телефонують люди, кажуть: ми не можемо виїхати, ми вмираємо, ми гинемо. Мені люди телефонують щодня – я не по радіо це дізнався, не по телебаченню, не Зеленський мені це сказав, не бандерівці якісь ваші уявні. І тому у мене серце болить, у мене просто сльози навертаються.

– Єврейське співтовариство в багатьох цивілізованих країнах є дуже впливовим в суспільстві, в політикумі. Може, ви плануєте якісь звернення, можливо, до рабинів усього світу, щоб ті тиснули на свою владу, щоб та тиснула на Росію?

– Моє це звернення, яке я сказав від щирого серця, його переклали на іврит, в Ізраїлі близько мільйона чоловік його побачили. За кордоном його переклали зараз на англійську, іспанську, французьку, на різні мови, воно йде мільйонами переглядів.

Євреї з усього світу мені телефонують, навіть люди, які зі мною не спілкувалися, кажуть, що ми з вами, ми підтримуємо Україну – крім російських. Я їх розумію... і не розумію. Я ж і до них звернувся, Я кажу: ви повинні зрозуміти. Як би я вчинив? Я не знаю. Але мінімум, якби я був рабин, то я б здав ключі і поїхав. Я не хотів би брати в цьому участь. Я людина принципова, чесна, і не дам нікому собою маніпулювати. Я кажу те, що я думаю, у що я вірю. Навіть в епоху КДБ я їм говорив в обличчя, хто вони такі.