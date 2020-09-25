Гірськолижні курорти Австрії в 2020 році відкриють: які обмеження чекають туристів

Нові правила відвідування гірськолижних курортів (Фото: pixabay.com)

Туристів на гірськолижних курортах чекає ряд суворих обмежень

В Австрії планують відкрити гірськолижні курорти для туристів на сезон 2020-2021 року. Як розповів канцлер Себастьян Курц, відпочивальників чекає ряд обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу.

На популярних гірськолижних курортах в Австрії істотно зміняться правила обслуговування відвідувачів в барах і ресторанах, традиційні вечірки будуть заборонені, а для туристів введуть ряд обмежень. Про це пише видання Bloomberg.

"Сотні тисяч робочих місць прямо або побічно залежать від туризму. Тому для всіх любителів зимових видів спорту має бути ясно одне: буде весело на схилах, але ніяких вечірок", - зазначив Курц.

Нові правила відвідування гірськолижних курортів Австрії:

Дистанція між туристами не менше одного метра, обов'язкове носіння масок у зонах очікування і на підіймачах.

Оператори схилів будуть контролювати потік людей і не допускати скупчення.

Лижні інструктори, персонал готелів і підіймачів повинні будуть регулярно проходити тестування.

Ресторани будуть працювати тільки до першої години ночі.

Вечірки будуть заборонені.

В ресторанах і барах буде дозволено обслуговувати клієнтів лише за столами.

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