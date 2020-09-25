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Горнолыжные курорты в Австрии в 2020 году откроют: какие ограничения ждут туристов

Австрия, Пятница 25 сентября 2020 13:49
Горнолыжные курорты в Австрии в 2020 году откроют: какие ограничения ждут туристов
Новые правила посещения горнолыжных курортов (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Туристов на горнолыжных курортах ждет ряд строгих ограничений

В Австрии планируют открыть горнолыжные курорты для туристов на сезон 2020-2021 года. Как рассказал канцлер Себастьян Курц, отдыхающих ждет ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса.

На популярных горнолыжных курортах в Австрии существенно изменятся правила обслуживания посетителей в барах и ресторанах, традиционные вечеринки будут запрещены, а для туристов введут ряд ограничений. Об этом пишет издание Bloomberg.

"Сотни тысяч рабочих мест прямо или косвенно зависят от туризма. Поэтому для всех любителей зимних видов спорта должно быть ясно одно: будет весело на склонах, но никаких вечеринок", - отметил Курц.

Новые правила посещения горнолыжных курортов Австрии:

  • Дистанция между туристами не менее одного метра, обязательное ношение масок в зонах ожидания и на подъемниках.
  • Операторы склонов будут контролировать поток людей и не допускать скопления.
  • Лыжные инструкторы, персонал гостиниц и подъемников будут должны регулярно проходить тестирование.
  • Рестораны будут работать только до часу ночи.
  • Вечеринки будут запрещены.
  • В ресторанах и барах будет разрешено обслуживать клиентов только за столами.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам рассказали важные детали об отдыхе в Египте.

А также рассказывали о том, что покупка справок о прохождении теста на COVID-19 может быть очень опасна.

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