"Горіть в пеклі!" Чернігівці оригінально "привітали" окупантів, замінивши дорожні вказівники

Такий своєрідний привіт ворогові передали мешканці села Семенівка. Тепер на місці вказівників чіткий напрям для окупантів.

"Ми продовжуємо працювати 24 години на добу. Формуємо резерв палива та продуктів харчування. В громаді демонтовані вказівні знаки. В комендантську годину патрулюємо місто, бажаючих працювати в громадському формуванні все більше і більше. Припинені поодинокі випадки мародерства.

В разі руху колон ворога не виходьте на вулицю! Не спілкуйтесь з незнайомцями. Не будьте самі. Перемога буде за нами", - говориться в повідомленні.