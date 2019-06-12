З початку червня на водоймах загинуло більше сотні людей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Впродовж минулої доби на водоймах потонули 10 людей

З початку червня 2019 року на водоймах України загинули 103 людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, впродовж минулої доби на водоймах потонули 10 людей. Рятувальники зазначають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки.

"Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані. Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 379 людей, з яких 42 дитини. При цьому врятовано 156 громадян, у тому числі 24 дитини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті у вівторок, 11 червня, звалився у річку вантажний автомобіль-лісовоз, у салоні якого перебувало п'ятеро людей. У результаті аварії п'ятеро людей загинули. Усі вони - жителі села Тарасівка Тячівського району. Серед загиблих - два співробітники лісгоспу. Правоохоронці встановлюють причини аварії.

Також в столиці Угорщини - Будапешті - 30 травня на Дунаї сталася аварія катера "Русалка", який зіткнувся із круїзним лайнером і потонув за 29 секунд.