Пишаємося українським військом: волонтери у День ЗСУ показали потужне відео

Українці вітають військових із професійним святом 6 грудня
День Збройних сил України 6 грудня є професійним святом військових і відзначається на державному рівні. У цей день українці вітають бійців всіх родів військ армії, чисельність якої становить майже 250 тисяч осіб.
Волонтери фонду "Повернись живым" на своїй Facebook-сторінці опублікували ролик із привітаннями та закликали всіх небайдужих підтримати наших захисників.
"Ми пишаємося українським військом. Радіємо за всі здобуті перемоги. І плачемо, стаючи навколішки в пам'ять про тих, хто віддав за Україну життя. Сьогодні, 6 грудня, відзначають День Збройних Сил України. І сьогодні ми вкотре кажемо захисникам і захисницям: "Дякуємо! Без вас не було би ані нашого сьогодні, ані нашого завтра", - йдеться у публікації.
На потужному відео показани бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ (наймолодший рід військ). За кадром звучить голос Ігоря Козака з "Радіо НВ".
Команда фонду просить українців подякувати ЗСУ за мирне небо, надіславши кошти для надання допомоги військовим - за цим посиланням.
Відео: День Збройних сил України - волонтери привітали військових зі святом
Користувачі мережі долучаються до привітань, дякують українським військовим за їх героїзм, мужність і щоденні подвиги на фронті та бажають бійцям здоров'я та перемоги.
День Збройних сил України - волонтери привітали військових (Скрін коментарів: facebook.com/backandalive)