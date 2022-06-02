Горбунов емоційно розповів про розлуку з синами: молодший вже не відразу впізнає тата

Горбунов поділився, що малюки швидко ростуть, а він бачить ці важливі моменти лише по відеозв'язку.

"Коли ми розлучилися з Данилом, йому було 6 місяців, а зараз йому вже 9. Івану ми якраз відсвяткували 19 лютого 5 років. І Даня з дитини, яка тільки лежала, вже сидить і стоїть на ніжках, робить перші кроки. Я це все бачу тільки по фото або відео. Це дуже шкода, звичайно", - зізнався шоумен.

Більш того, через довгу розлуку з татом молодший син Даня навіть не завжди відразу впізнає його, особливо якщо не спілкуватися щодня.

"Коли ми кілька днів не телефонуємо, то потім він так уважно дивиться, йому потрібен деякий час, щоб впізнати", - розповів Юрій.

Юрій Горбунов з сім'єю (instagram.com/gorbunovyuriy)