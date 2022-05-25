На благодійному вечері у Каннах зібрали 50 тисяч євро для українського кіно

Фото: Благодійний вечір у Каннах на підтримку України (колаж РБК-Україна/Наталія Рудніченко)

На "тихому аукціоні" представили унікальні мистецькі та кінематографічні лоти

24 травня у культурному центрі Médiathèque Noailles (вілла Роштильда) у місті Канни відбувся благодійний вечір-аукціон, організований Державним агентством України з питань кіно та Українським національним павільйоном на міжнародному Каннському кінофестивалі.

Про це повідомляє кореспондент TRAVEL РБК-Україна.

"Українські актори змінили смокінги на камуфляж"

Ведучими вечора стали Юрій Горбунов та Катерина Осадча, які спеціально для цього приїхали на Лазурове узбережжя.

Серед почесних гостей події були Голова Держкіно Марина Кудерчук, консул України у Франції Сергій Єсаулов, представники мерії Канн та всесвітньовідомий художник Іван Марчук, котрий передав для "тихого аукціону" свої полотна.

Фото: Ведучими вечора стали Юрій Горбунов та Катерина Осадча (Наталія Рудніченко/для РБК-Україна)

Як сказав зі сцени Юрій Горбунов, у важкі для України часи представники кіноіндустрії зі зброєю в руках продовжують захищати рідну землю:

"Попри всі обставини, українська делегація присутня сьогодні на Каннському фестивалі, хоча і не в повному складі. Адже багато українських акторів, режисерів та продюсерів змінили вид діяльності, змінили смокінги на камуфляж, камери – на автомати, навчилися використовувати дрони за абсолютно іншим призначенням".

Хвилиною мовчання присутні згадали молодого актора та телеведучого Павла Лі, котрий загинув у боях за Ірпінь.

Фото: В Каннах провели благодійний вечір на підтримку українських кіномитців (Наталія Рудніченко/для РБК-Україна)

Які лоти представляли на благодійному аукціоні

На "тихому аукціоні" були представлені унікальні мистецькі та кінематографічні лоти. Оригінальний сторі-борд до стрічки "Тіні забутих предків", плакат до стрічки Юрія Іллєнка "Білий птах з чорною ознакою", який датується 1970 роком.

Також на аукціоні були представлені картини Івана Марчука “Виходять мрії з берегів” та “Замріяні копички” у його неперевершеній авторській техніці.

Фото: На "тихому аукціоні" представили унікальні мистецькі та кінематографічні лоти (Наталія Рудніченко/для РБК-Україна)

Серед лотів також опинилася книга Девіда Лінча “Піймати велику рибу” з автографом автора, коштовні обручки та картина Владислава Шершевського “Cats”, написана 19 березня 2022 року, коли стало відомо про обстріли російськими військами та руйнування Маріуполя – діти вибігали на вулицю, беручи з собою лише домашніх улюбленців.

Музичним акордом вечора, на якому на підтримку українських кіномитців було зібрано понад 50 тисяч євро, став феєричний виступ українського гурту Kazka та швейцарського Kadebostany.

Нагадаємо, вперше в історії село у Ліхтенштейні зібрало рекордну суму для українців.